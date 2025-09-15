李대통령 “故이재석 경사 사건, 은폐 없도록 외부서 진상 조사”

2인1조 원칙 어긴 초동대처 관련
동료 해경들 ‘은폐 시도’ 폭로하자
李, 해경 외부서 중립적 조사 지시
이재명 대통령은 70대 노인에게 자신의 구명조끼를 벗어주고 홀로 수영해 나오다 물살에 휩쓸려 숨진 해양 경찰관 이재석 경사(34) 사건과 관련해 해경이 아닌 외부에서 진상 조사를 벌이라고 15일 지시했다. 경찰 내부의 은폐 시도가 있었다는 동료들의 폭로가 나오자 외부에 맡겨 객관적이고 정확하게 조사하라는 취지다.
대통령실 강유정 대변인은 이날 오후 브리핑에서 “이 대통령은 2인 1조가 수색 및 구조 원칙인데 이 경사가 혼자 구조를 진행했다는 보고를 들은 후 초동 대처에서 미흡한 점이나 늦장 대응은 없었는지 재차 확인했다”며 “윗선에서 진실을 은폐하고 있다는 증언이 동료로부터 나온 부분을 짚으며 유가족의 억울함이 없도록 이 사건의 진상을 해경이 아닌 외부에 독립적으로 맡겨 엄정히 조사할 것을 지시했다”고 밝혔다.
앞서 이 경사는 11일 오전 2시 7분경 드론 순찰업체로부터 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근 갯벌에서 한 남성이 구조를 요청한다는 내용의 신고가 접수되자 혼자 현장으로 출동했다. 현장에 도착한 이 경사는 남성을 구조하는 과정에서 추가 인력이 필요할 것 같다고 팀장에게 보고했으나 추가 인력은 투입되지 않았다. 남성에게 입고온 구명조끼를 벗어준 이 경사는 오전 9시 41분경 심정지 상태로 발견됐으나 결국 숨졌다.
이 경사와 함께 근무했던 동료들은 사건 발생 나흘 만인 15일 경찰 내부의 은폐 시도가 있었다고 폭로했다. 이들은 “그동안 영흥파출소장으로부터 이 경사를 ‘영웅’으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라는 지시를 받았다”고 밝혔다. 또 “팀장이 이 경사의 상황을 전혀 공유하지 않았다”고도 했다. 현장 팀장이 제때 대응하지 않아 2인 1조 순찰 원칙도 지켜지지 않았고, 사고 수습도 늦어졌다는 주장이다.
