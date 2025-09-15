동아일보

세븐틴 공연 중 폭죽 객석 낙하…플레디스, 피해자 치료 지원 약속

플레디스엔터테인먼트
그룹 세븐틴의 월드투어 인천 공연에서 무대 폭죽 일부가 객석으로 튀는 사고가 발생해 관객 2명이 다쳤다. 소속사 플레디스엔터테인먼트는 “제품 불량으로 인한 사고였다”며 사과와 함께 재발 방지를 약속했다.

■ 소속사 “제품 불량 원인…깊이 사과”

사고는 지난 13일 인천아시아드주경기장에서 열린 ‘세븐틴 월드투어 뉴 인 인천’ 공연 중 발생했다. 특수효과 폭죽이 예상치 못한 방향으로 날아가 객석에 떨어졌고, 관객 2명이 화상을 입었다.

플레디스는 14일 입장문을 내고 “해당 연출은 전문 업체가 안전거리를 확보한 뒤 반복 점검까지 마쳤지만 일부 제품 불량으로 사고가 일어났다”고 밝혔다. 이어 “놀라시거나 불편을 겪으신 모든 관객께 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

■ 추가 치료 지원 약속…피해자 SNS로 당시 상황 전해

피해자 2명은 공연장 내 임시 진료소에서 응급처치를 받은 뒤 귀가한 것으로 알려졌다. 소속사는 “피해자들의 빠른 회복을 위해 이후 치료 절차도 적극 지원하겠다”며 후속 조치를 약속했다. 또 관람객에게 별도의 안내 메시지를 보내 추가 피해 여부를 확인할 계획이라고 설명했다.

피해자 A 씨는 SNS에 “폭죽이 튀면서 팔 전체가 열기에 노출됐다”며 “주변 관객들이 불꽃을 털어줘 큰 피해로 이어지지 않았다”고 당시 상황을 전했다.

■ 문제 제품 공연서 제외…안전 점검 강화

플레디스는 14일 이어진 공연에서는 문제가 된 제품을 전면 제외하고 보다 면밀한 안전 점검을 거쳐 특수효과를 사용했다고 밝혔다.

소속사는 “앞으로도 관객들의 안전을 최우선으로 삼아 안전한 공연 환경을 만들겠다”며 거듭 사과했다. 세븐틴은 13~14일 이틀간 인천아시아드주경기장에서 월드투어를 이어갔다.

김수연 기자 xunnio410@donga.com
