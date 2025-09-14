용인서 실종된 20대 틱토커 무주서 숨진채 발견…50대男 체포

경기 용인에서 실종 신고가 접수된 20대 여성이 전북 무주에서 숨진 채 발견됐다.
14일 전북경찰청에 따르면 이날 오전 11시5분경 전북 무주군의 한 야산에서 한 구의 시신이 발견됐다.
경찰은 복장 및 정황 증거를 토대로 시신의 신원을 A 씨(20대·여)로 추정하고 있다.
앞서 지난 12일 A 씨의 부모는 “딸과 연락이 닿지 않는다”며 실종 신고를 접수한 바 있다.
이후 경찰은 A 씨가 마지막으로 탄 것으로 추정되는 차량을 수배해 지난 13일 새벽 무주에서 해당 차량을 몰던 50대 남성 B 씨를 붙잡았다. B 씨는 무주군의 한 야산에서 경찰에 발견됐다.
조사 과정에서 B 씨는 “A 씨와 말다툼 뒤 헤어졌다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그는 경찰의 신분증 제시 요구에 불응하고 도주하려했고, 경찰은 공무집행방해 혐의를 적용해 긴급 체포했다.
A 씨의 시신은 B 씨가 체포된 장소에서 약 100m 가량 떨어진 곳에서 발견됐다.
소셜네트워크서비스(SNS) ‘틱톡’의 틱토커인 A 씨는 앞서 B 씨와 만나 몇 차례 영상 촬영 등의 작업을 했던 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 신원 확인을 위해 지문 대조를 진행하고 있으며 사인 규명을 위한 부검을 진행할 방침이다. 또 B 씨 등을 상대로 정확한 사건 경위 등을 조사하는 한편 실종 사건 처리는 용인동부서에서 진행할 계획이라고 밝혔다.
