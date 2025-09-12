한동훈 23일 법정서 증인신문…특검 “불출석시 구인 가능”

12·3 비상계엄 해제 표결 방해 의혹을 수사 중인 내란 특검(특별검사 조은석)이 국민의힘 한동훈 전 대표에 대해 청구한 공판 전 증인신문을 법원이 받아들였다. 한 전 대표에 대한 증인신문은 23일 서울중앙지법에서 열린다. 한 전 대표는 참석하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.
12일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사31단독 전은진 판사는 특검이 신청한 한 전 대표에 대한 공판 전 증인신문을 인용하고 23일 오후 2시로 기일을 잡았다. 공판 전 증인신문은 수사의 핵심 참고인이 출석에 불응할 경우 판사 앞에서 검사가 증인신문을 하는 절차다. 특검은 한 전 대표를 핵심 참고인으로 판단하고 있는데, 한 전 대표가 출석 요구에 응하지 않자 보다 강제력이 있는 절차에 착수했다.
법원은 한 전 대표에게 증인 소환장을, 계엄 당시 원내대표였던 국민의힘 추경호 의원에게는 증인신문 기일 통지서를 보냈다. 이에 따라 국회 표결 방해 의혹 피의자인 추 의원도 반대신문에 참여할 수 있다.
한 전 대표는 앞서 증인신문에 참석하지 않겠다는 뜻을 공개적으로 밝혀왔다. 이에 특검은 12일 브리핑에서 “불출석할 경우 구인영장이 발부될 수 있다”고 밝혔다. 한 전 대표는 자신의 페이스북을 통해 “진짜 진실 규명을 원한다면 국회 표결에 나타나지 않은 김민석 총리, ‘한동훈 사살조가 있었다’고 증언한 김어준 유튜버 등을 조사하라”고 받아쳤다.
댓글 0