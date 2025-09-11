“시체팔이” 막말 김미나 의원, 이태원 유가족에 1억4300만원 배상 책임

이태원 참사 희생자와 유가족을 향해 막말을 퍼부었던 김미나 창원시의원이 법원으로부터 거액의 손해배상 판결을 받았다. 재판부는 김 의원의 발언이 명백한 2차 가해라며 유가족들에게 총 1억 4330만원을 배상하라고 판결했다.
■ 재판부 “김미나 시의원, 유가족에게 1억 4330만원 배상하라”
서울중앙지방법원 민사912단독 이선희 부장판사는 전날인 10일 유가족 150여 명이 제기한 손해배상 청구 소송에서 김 의원의 책임을 인정했다.
재판부는 희생자의 배우자에게 150만원, 직계존속에게 120만원, 약혼자에게 100만원, 형제자매에게 70만원, 인척에게 30만원의 위자료를 지급하라고 판결했다. 특히 김 의원이 SNS에 특정 사진을 올려 모욕한 고(故) 이지한 씨의 모친에게는 300만원을 배상하라고 했다.
■ “시체팔이” “자식팔아 장사한다”…SNS서 4차례 막말
김 의원은 2022년 11~12월 자신의 페이스북에서 4차례에 걸쳐 “자식 팔아 장사한다”, “나라 구하다 죽었냐”, “시체 팔이” 등의 글을 올려 논란이 일었다. 당시 김 시의원에 대한 제명 요구가 빗발치자 원시의회는 30일 참석 정지 징계를 내렸다.
유가족협의회는 김 의원을 모욕 혐의로 형사 고소하고 별도로 민사 손해배상 소송을 제기했다. 협의회 측은 “이번 소송은 단순히 금전을 청구하기 위함이 아니라 2차 가해 근절을 위한 목적”이라고 강조했다.
■ 형사재판에서도 유죄…징역 3개월 선고유예
김 의원은 해당사건에 대한 형사재판에서는 유죄 판단을 받은 상태다. 1·2심 재판부는 모두 김 의원에게 징역 3개월의 선고유예 판결을 내렸다.
선고유예는 일정 기간 형의 선고를 미루고, 유예일로부터 2년간 별다른 문제가 없으면 면소해주는 제도로 범죄 혐의가 인정된다는 점에서 기소유예보다 무거운 처벌에 속한다.
■ 유가족 “2차 가해 가볍게 넘기면 피해 반복돼”
유가족들은 선고 후 기자회견에서 “김 의원은 입에 담기 힘든 모욕적인 말을 퍼부었다. 명백한 2차 가해”라며 “이번 사건을 가볍게 넘기면 피해가 반복된다. 2차 가해가 멈추지 않도록 끝까지 목소리를 내겠다”고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0