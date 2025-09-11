동아일보

어느새 낙엽… 가을이 온다

낮과 밤의 큰 일교차 속에 초가을 분위기가 이어지고 있는 10일 대전 유성구 수통골 계곡 산책길에 낙엽이 내려앉아 운치를 더하고 있다. 시민들이 가을 정취를 느끼며 산책을 즐기고 있다.

김태영 기자 live@donga.com
