어느새 낙엽… 가을이 온다
동아일보
입력
2025-09-11 03:00
2025년 9월 11일 03시 00분
김태영 기자
낮과 밤의 큰 일교차 속에 초가을 분위기가 이어지고 있는 10일 대전 유성구 수통골 계곡 산책길에 낙엽이 내려앉아 운치를 더하고 있다. 시민들이 가을 정취를 느끼며 산책을 즐기고 있다.
#대전
#유성구
#수통골
#계곡
#산책길
#낙엽
#가을 정취
#초가을
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
