8월 취업자 16만6000명 증가…‘쉬었음’도 7만3000명 늘어

지난달 취업자 수가 16만 6000명 늘어나면서 3개월 연속 10만 명대 증가폭을 유지했다.
통계청은 10일 2025년 8월 취업자 수가 2896만 7000명으로 지난해 8월 대비 16만 6000명(0.6%) 증가했다고 10일 밝혔다.
지난달 15~64세 고용률(OECD 비교 기준)은 69.9%로 전년 동월 대비 0.1%포인트(p) 상승했다. 실업자는 59만 2000명으로 지난해 8월에 비해 2만 8000명(4.9%) 늘었으며, 실업률은 2.0%로 지난해 8월보다 0.1%p 올랐다.
청년층 실업률은 4.9%로 지난해 8월 대비 0.8%포인트(p) 올랐고, 계절조정 실업률은 2.6%로 전월대비 0.1%포인트(p) 상승했다.
월별 취업자 수는 2021년 3월부터 지난해 11월까지 45개월 연속 증가하다가 지난해 12월 5만 2000명 감소했다. 그러나 올해 1월 다시 증가 전환한 뒤 4개월 연속 10만 명대 증가폭을 기록했다.
이후 지난 5월 전년 동월 대비 24만 5000명 증가하면서 20만 명대 증가폭을 기록한 뒤, 6월부터 다시 10만 명대 증가폭을 유지하고 있다.
지난달 비경제활동인구는 1622만 명으로 전년 동월 대비 9000명(0.1%) 증가했다. 활동 상 별로는 연로(-5만 명, -2.0%), 육아(-4만 8000명, -6.6%) 등에서 감소했다. 반면 쉬었음(7만 3000명, 2.9%), 재학·수강(2만 1000명, 0.6%) 등에서 증가했다.
구직 단념자는 40만 9000명으로 같은 기간 4만 3000명 늘었다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
