“공기 좋은 이유 있었네” 제주 올해 황사 최저

  • 입력 2025년 9월 8일 09시 28분

제주시 조천읍 함덕리 서우봉에서 바라본 해변. 제주도 보건환경연구원은 올해 상반기 제주지역 황사 관측 일수가 1일에 그쳤다고 밝혔다. 제주도 제공
올해 상반기 제주에서 황사 관측이 최근 10년 내 가장 적은 것으로 나타났다.

제주특별자치도 보건환경연구원은 올해 상반기(1~6월) 제주지역에서 황사가 관측된 날이 하루에 그쳐 지난해 상반기(8일) 대비 많이 감소했다고 8일 밝혔다.

최근 3년간 황사 관측은 모두 상반기에 집중됐으며, 2023년 상반기엔 9일간 관측됐다. 상반기 내내 하루에 그친 건 최근 10년 내 최저 수준으로, 2020년과 2022년의 3일보다도 적은 기록이다.

전국적으로는 올해 상반기 황사가 총 9일 관측됐다. 서울 6일, 인천 2일, 부산 2일 등을 기록했다. 같은 기간 제주는 1일로 전국 주요 도시 가운데 황사 일수가 가장 적었다.

황사는 몽골 고비사막, 내몽골 고원, 중국 북동부 지역 등에서 발생한 흙먼지가 북서풍을 타고 한반도로 유입되는 자연현상이다. 대기 중 미세먼지(PM10) 농도를 급격히 상승시켜 국민 건강에 악영향을 미친다.

김언주 보건환경연구원장은 “최근 황사가 줄어들고 초미세먼지 농도도 감소 추세지만, 24시간 대기질 모니터링과 신속한 경보 발령으로 도민 건강 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 제주도는 1~5차(2019~2024년) 미세먼지 계절 관리제 기간 중 초미세먼지(PM2.5)가 전국에서 가장 낮은 농도를 기록했다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
