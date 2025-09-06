[날씨]전국 대부분 지역에 강한 비…많은 곳 100㎜ 이상

전국 대부분 지역에 강한 비 예보
아침 최저 21~26도, 낮 최고 28~34도
미세먼지 농도 전 권역서 ‘좋음’ 수준
토요일인 6일은 전국 대부분 지역에 강한 비가 내리겠으나, 새벽부터 오후 사이 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.
기상청은 이날 새벽부터 수도권과 충남권에, 오전부터 강원 내륙·산지와 충북, 전라권에, 오후에 경상권과 제주도에 비가 내리겠다고 예보했다.
새벽부터 오후 사이 산발적으로 비가 내리면서 강수량의 지역별 차이가 크겠다.
이날부터 오는 7일까지의 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기 30~80㎜(많은 곳 경기 남부·북동부 100㎜ 이상) ▲강원 내륙·산지 20~60㎜(많은 곳 강원 남부 내륙 80㎜ 이상) ▲대전·세종·충남 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) ▲충북 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상) ▲전북, 광주·전남 30~80㎜(많은 곳 전북 100㎜ 이상) ▲대구·경북, 부산·울산·경남 10~60㎜ ▲제주도 5~40㎜ 등이다.
또 구역별로 강수가 집중돼 매우 강한 비가 내리는 곳도 있겠으니 안전사고 등에 유의해야겠다.
수도권은 오전부터 오후 사이 20㎜ 안팎의 비가 내리겠으며, 이날 밤부터 7일 아침 사이 30~50㎜의 비가 내리겠다. 강원 내륙은 이날 밤부터 7일 아침 사이 30~50㎜의 비가 쏟아지겠다.
이외에도 ▲충북 오후 20㎜ 안팎 ▲충남권 오전~오후 20㎜ 안팎, 밤 30~50㎜ ▲전북 오후 20㎜ 안팎 ▲경북권 오후 20㎜ 안팎 ▲경남권 오후 20㎜ 안팎의 비가 예보됐다.
당분간 기온은 평년(최저 16~22도, 최고 25~29도)보다 높겠다.
특히 서울을 포함한 일부 수도권과 강원 중·남부 내륙, 충청권 내륙, 남부 지방, 제주도에 폭염특보가 발표된 가운데 이날 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 매우 무더운 날씨를 보이겠다.
비가 내리면서 폭염 특보가 차차 해제되겠으나, 당분간 습도가 높고 체감온도가 올라 무더울 것으로 전망된다.
도심지역과 해안, 제주도를 중심으로는 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니 건강관리에 각별히 유의해야겠다.
아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 28~34도 사이를 오르내리겠다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 26도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 24도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 23도, 부산 25도, 제주 27도다.
낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 30도, 춘천 29도, 강릉 33도, 청주 32도, 대전 31도, 전주 33도, 광주 32도, 대구 34도, 부산 31도, 제주 33도다.
