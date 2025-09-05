주말 전국 대부분 강한 비…정작 강릉은 비 소식 없어

전국에서 평년 기온 이상의 늦은 무더위가 계속되는 가운데 주말에는 전국 대부분의 지역에 강한 비가 내릴 것으로 보인다. 6~7일 수도권과 충청, 경상, 전라, 강원 지역까지 이틀간 천둥과 번개를 동반한 최대 100mm에 달하는 비가 내릴 전망이다.
5일 기상청에 따르면 6일 늦은 새벽부터 시작될 비는 수도권, 충남권에서 시작해 전국으로 확대된다. 수도권과 충남권, 전라권은 30∼80㎜, 강원 내륙·산지와 충북은 20∼60㎜의 비가 예보됐다. 경기 남부와 충남권, 전북은 많게는 100㎜ 이상, 강원 남부 내륙과 충북은 80㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 보인다. 경상권과 제주도는 각각 10~60㎜, 5~40㎜의 비가 내리겠다. 다만 극심한 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉 지역에는 주말 비 예보가 없으며, 내주까지 비 소식은 없는 것으로 예보됐다.
당분간 기온은 최고체감온도 34도를 넘나드는 늦은 무더위가 계속될 전망이다. 6일 서울을 비롯한 전국 대부분 지역에서 최고체감온도 33~34도를 기록하며 평년보다 높을 것으로 보인다. 6일 아침최저기온은 21~26도, 낮최고기온은 28~34도이며, 7일 아침최저기온은 21~26도, 낮최고기온은 27~32도가 되겠다.
