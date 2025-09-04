동아일보

제주 흑돼지 인기 여전, 감귤·커피도 해외 관광객 눈길

  • 동아닷컴
게티이미지뱅크
게티이미지뱅크
제주를 찾은 외국인 관광객이 가장 많이 언급한 음식은 ‘흑돼지’인 것으로 나타났다. 감귤과 커피도 뒤를 이어 주요 키워드로 꼽히며, 국가별로 선호와 소비 방식이 뚜렷하게 갈렸다.

제주관광공사는 4일 일본·대만·싱가포르를 대상으로 한 「해외 소셜로 보는 제주 관심 콘텐츠: 음식」 분석 결과를 발표했다.

이번 조사는 2023년 6월부터 올해 5월까지 2년간 해외 SNS에 올라온 게시물 3만5979건을 분석한 것이다.

■ 1위는 흑돼지, 2위는 감귤, 3위는 커피

인터파크 글로벌 갈무리
인터파크 글로벌 갈무리


전체 순위를 합산한 결과 1위는 흑돼지, 2위는 감귤, 3위는 커피였다.

일본에서는 3만2011건이 수집됐다. 일본 관광객들은 K-아이돌이 다녀간 식당을 중심으로 흑돼지를 언급하는 경우가 많았다. 전복은 빠른 증가세를 보였고, 후기는 약 80%가 X(옛 트위터)에 집중됐다.

제주관광공사는 “연예인을 매개로 한 콘텐츠가 일본 시장에서 강한 영향력을 미쳤다”고 설명했다.

대만에서는 2880건이 확인됐다. 커피가 가장 많이 언급됐고 케이크가 뒤를 이었다. 여행 키워드와 함께할 경우 감귤(오렌지)이 가장 눈에 띄었으며, 인스타그램(62.4%)과 유튜브(17.5%)가 주요 채널이었다.

싱가포르에서는 1088건이 집계됐다. 흑돼지가 가장 많이 언급됐고, 치킨과 해산물도 여행 후기와 브이로그에서 함께 회자됐다. 채널은 X(23.4%)·리뷰 사이트(21.0%)·인스타그램(18.3%)·유튜브(16.1%) 등 다양한 플랫폼에 고르게 분포했다.

■ 제주관광공사 “음식 넘어 체험·콘텐츠까지 확대”

제주관광공사는 “국가별로 어떤 음식을 기대하고 소비하는지, 또 어떤 미디어를 통해 확산되는지 확인했다”며 “앞으로는 체험·활동, 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’ 같은 콘텐츠까지 분석해 해외 마케팅 자료로 활용할 것”이라고 밝혔다.

김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
