주택가 화단에 액상 대마 묻은 남성, 시민 눈에 덜미

서울 한 주택가 화단에 마약을 묻던 남성이 시민의 신고로 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 ‘던지기 수법’이라 불리는 방식으로 합성대마를 유통한 것으로 드러났다.
■ 화단에서 수상한 행동, 시민의 눈에 포착
2일 경찰청 유튜브 채널에는 ‘주택 화단에 몰래 뭘 묻는가 봤더니’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지난달 17일 서울 노원구의 한 골목에서 이 남성을 검거하는 장면이 담겼다.
당시 그는 인적이 드문 화단으로 다가가 가방에서 물건을 꺼내 흙 속에 묻었다. 이를 목격한 시민이 “마약 같다”며 경찰에 즉시 신고했고, 출동한 경찰은 남성을 현장에서 제압했다.
■ 3시간 수색 끝에 합성대마 적발
경찰은 추가 범행 가능성을 염두에 두고 주변을 3시간 동안 수색했다. 결국 신고자가 전한 인상착의와 일치하는 남성을 다시 발견했고, 가방 안에서 합성대마 28개를 적발했다. 화단에 묻었던 물건 역시 액상 대마로 확인됐다.
■ 서울 전역서 75회 반복된 범행
수사 결과 그의 범행은 이번이 처음이 아니었다. 경찰은 이 남성이 이미 강남·서초 등 서울 전역 75곳에서 동일한 방식으로 합성대마 74개를 유통한 사실을 확인했다.
경찰은 남성을 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 구속하고, 조직적 유통망과의 연계 여부를 수사하고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
