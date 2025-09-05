의약학계열 올부터 수능최저학력기준 적용

경희대학교(총장 김진상)가 ‘전환 시대를 선도하는 혁신적·독창적 미래 대학’으로 나아가고 있다. 첨단산업 관련 교육과 융합 교육을 확대하고 학과 간 장벽이 없는 교육 기반을 마련하는 등 교육의 전 영역을 혁신하고 있다.
경희대 2026학년도 수시 2965명 선발
경희대는 2026학년도 입시에서 수시모집 2965명, 정시모집 2415명 등 총 5380명을 선발한다. 수시모집은 학생부교과전형 615명, 학생부종합전형 1546명, 논술우수자전형 474명, 실기우수자전형 330명을 선발한다. 정시모집은 수능위주전형 2217명, 실기전형으로 198명을 뽑는다. 경희대 2026학년도 수시모집 주요 변경 사항은 △지역균형전형 지원자격 변화 △네오르네상스전형 의약학계열 수능최저학력기준 반영 △기회균형전형Ⅱ 다자녀 4명에서 3명으로 지원자격 완화 △학교생활기록부 학교폭력사실 기재 반영 등이다.
학생부교과전형(지역균형전형)은 ‘3개 학기 이상의 교과 성적이 있는 학생으로 학교장 추천을 받은 학생’이 지원하는 전형으로 총 615명을 선발한다. 전년도까지 국내 고등학교 졸업예정자를 대상으로 선발했던 전형을 2024학년도 2월 졸업자부터 2026학년도 2월 졸업예정자까지 지원자격을 확대하고 추천인원 제한도 폐지했다. 교과종합평가 30%와 학교생활기록부 교과 및 비교과(출결·봉사) 성적 70%를 합산해 선발하며 수능최저학력기준을 충족해야 한다.
학생부종합전형은 총 1546명을 모집한다. 전형별로 네오르네상스전형 1068명, 기회균형전형Ⅰ 388명, 기회균형전형Ⅱ 90명을 선발한다. 학생부종합(네오르네상스전형)은 올해부터 의약학계열[의예과, 한의예과(인문), 한의예과(자연), 치의예과, 약학과]에 한해 수능최저학력기준(3개 영역 등급합 4 이내, 한국사 5 이내)이 적용된다. 서류평가는 학교생활기록부만으로 평가한다. 학생부종합(네오르네상스전형) 1단계는 서류평가 100%로 모집인원의 3배수(의약학계열은 4배수)를 선발한다. 2단계는 면접평가 30%와 1단계 성적 70%를 합산해 최종 선발한다.
학생부종합(기회균형전형Ⅰ)과 학생부종합(기회균형전형Ⅱ)는 다단계 평가가 아닌 일괄합산 방식으로 진행한다. 서류평가 70%와 학생부 교과성적 30%를 반영한다. 기회균형전형은 국가보훈 대상자, 농·어촌학생, 기초생활수급자 및 차상위계층, 한부모 가족 지원 대상자 등을 구분하지 않고 통합해 선발한다. 고른기회전형은 의사상자 및 자녀, 직업군인 또는 소방공무원의 자녀, 다자녀(3자녀 이상)가정의 자녀, 다문화가족의 자녀, 조손가정, 장애인부모 자녀를 구분하지 않고 통합해 선발한다.
논술우수자전형은 총 474명을 선발한다. 수능최저학력기준은 인문·자연, 자율전공학부는 2개 영역 등급의 합이 5 이내이고, 의·약학계열은 3개 영역 등급의 합이 4 이내다. 탐구영역은 2개 과목 평균등급을 반영한다. 체육계열은 1개 영역 이상 3등급 이내다. 한국사는 인문, 자연, 자율, 의약학계열에서 5등급 이내여야 한다. 논술고사는 인문, 사회, 자연, 의학 등 계열로 나눠 실시한다. 자연계열 논술은 수학만 응시하면 된다. 의·약학계열은 수학이 필수이고 과학은 물리, 화학, 생명과학 중 한 과목을 선택해야 한다.
실기우수자전형은 총 330명을 선발한다. 실기·실적 성적과 학생부 성적을 합산해 선발한다. 실기우수자전형(한국화·회화·조소)는 올해부터 실적평가를 폐지하고 학생부 성적(교과·비교과) 100%로 선발한다. 2단계는 1단계 성적(10%)과 실기고사 성적(90%)을 합산해 최종 선발한다. 실기우수자전형(디자인·도예)는 올해부터 학생부 성적(교과·비교과) 40%와 실기고사 성적 60%로 반영 비율이 바뀌었다.
입학처 홈페이지 ‘전형결과 알아보기’에서 자세한 사항을 확인할 수 있다. 문의 경희대 커뮤니케이션센터 정민재
