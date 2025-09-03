[단독] 작년 상급종합병원 초진환자 17% 감소…“중증환자 중심 전환”

지난해 2월 시작된 의정갈등 영향으로 3차 의료기관인 상급종합병원 초진 환자가 전년 대비 약 17% 감소한 것으로 나타났다. 상급종합병원에서 처음 진료를 받으려면 1, 2차 의료기관에서 먼저 진료를 받아야 한다. 그동안 감기 환자 등 경증질환 환자들이 과도하게 3차 의료기관을 찾아 중증질환, 희귀난치 질환에 집중하지 못했다는 지적이 많았다.
2일 건강보험심사평가원이 국회 보건복지위원회 서미화 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 상급종합병원 초진 환자는 2023년 511만7303명에서 지난해 426만1593명으로 85만5710명(16.7%) 감소했다. 의정 갈등에 따른 환자 수 감소와 정부 의료개혁 정책이 영향을 미친 것으로 보인다. 같은 기간 외래 진료와 입원 환자도 20% 가까이 줄었다.
경증질환 환자 상당수가 상급종합병원 대신 종합병원이나 전문병원 등 2차 의료기관으로 이동했을 것으로 보인다. 정재훈 고려대 의대 예방의학과 교수는 “상급종합병원이 중증 환자에 집중하면서 의료전달체계가 정상화된 측면이 있다”고 말했다.
의정갈등 이전 상급종합병원 중증환자 진료 비중은 약 50%에 그쳤다. 정부는 지난해 8월 상급종합병원을 전문의와 중증질환 치료 중심으로 전환하고 중증환자 비중을 70%까지 높이겠다고 밝혔다.
지난해 2월 정부의 의대 증원에 반발해 전공의(인턴, 레지던트)들이 병원을 떠나면서 3차 의료기관인 전국 47개 상급종합병원들은 경증질환 환자 보다는 중증질환 환자에 무게를 두기 시작했다. 다만 의정 갈등으로 전체 진료량이 크게 줄었기 때문에 경증 환자가 덜 왔다가 중증질환 환자들이 더 충실하게 진료를 받았다는 뜻은 아니다. 정부가 상급종합병원들을 전문의와 중증질환 진료 중심으로 바꾸는 방향을 추진하는 것과 맞물려 향후 국내 의료 시스템에 큰 변화가 발생할 것이라는 전망이 나온다.
● 상급종합병원 초진-입원-외래 모두 감소
2일 건강보험심사평가원이 국회 보건복지위원회 서미화 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 서울 지역 초진환자는 2023년 242만3428명에서 지난해 193만5434명으로 20.1%(148만7994명) 줄었다. 다만 대전, 부산, 전남 지역의 경우 오히려 해당 지역 상급종합병원에서 진료를 받은 환자들이 늘었다. 대전 지역의 초진 환자는 같은 기간 13만292명에서 16만8020명으로 3만7728명 증가했다. 서울 큰 병원에 못 가 대기가 길어진 지방 환자들이 지역 상급종합병원에 간 것으로 보인다.
의정갈등 기간 상급종합병원의 입원 환자도 감소했다. 2023년 상급종합병원 전체 입원환자는 197만9705명이었는데 지난해에는 157만6187명으로 약 40만 명(20.3%) 줄었다. 반면 중환자실 입원 환자는 2023년 16만6225명에서 지난해 14만6904명으로 약 2만 명(11.6%) 줄어들며 감소폭이 일반 입원환자에 비해 적게 나타났다.
전반적인 진료량 감소가 상급종합병원이 병상을 감축하고 중증 환자 중심으로 진료하게 된 영향이라는 분석이 나온다. 정부는 지난해부터 상급종합병원의 중증 등 적합 질환자 비중을 단계적으로 70%까지 상향하고 병상 수를 5~15% 감축하는 상급종합병원 구조전환 사업을 진행하고 있다. 복지부 관계자는 “병상 감축분을 고려하면 진료량은 상당 부분 회복됐다”고 설명했다.
반대로 전체 진료량이 감소하며 중증질환 환자의 피해도 발생했을 것이라는 분석도 제기된다. 안기종 한국환자단체연합회 대표는 “의정갈등 기간 상당수 병원에서 신규 환자를 받지 않았으니 환자들이 병원에 방문하지 않은 것”이라고 말했다. 서울 소재 상급종합병원 관계자는 “분명 진료량 감소분의 절반은 구조전환으로 경증 환자가 줄어든 수치겠지만, 절반은 중증환자의 진료가 어려워진 영향일 것”이라고 했다.
● 상급종합병원 ‘중증질환 중심’ 이동 전망
올해 하반기 전공의 모집에서 1년 7개월간 수련병원을 떠났던 전공의 7984명이 복귀했다. 단기적으로는 상급종합병원의 진료량 회복이 가능할 것이라는 전망이 나온다. 서울 상급종합병원 소속 교수는 “전공의 복귀 이전에도 의정갈등 이전 80% 수준까지 진료량을 회복한 병원이 많다”며 “그동안 전공의들은 피교육자의 지위를 회복해야 한다고 주장했다. 병원들의 대처 방식에 따라 진료량 변화가 달라질 것”이라고 말했다.
다만 향후 상급종합병원 구조전환이 정착되면서 경증환자보다 중증환자를 더 많이 진료하게 될 것이라는 분석도 나온다. 복지부에 따르면 지난해 9월 대비 12월에 중증 수술은 약 1만 건(35%)이 증가했다. 또 중증 수술 등 적합질환 환자 비중은 지난해 1월 44.8%에서 올 1월 52%로 7.2%포인트 늘었다.
향후 상급종합병원은 중증 환자 중심 진료와 연구 교육 기능을 강화해야 한다는 지적이 나온다. 옥민수 울산대 예방의학과 교수는 “향후 의료 체계가 재편되는 과정에서 상급종합병원 역할과 의료 전달 체계에 대한 고민이 필요한 시점”이라며 “전문의 중심병원은 ‘전문의 양성 병원’으로 가야 한다. 진료 이외에도 교육과 연구 기능도 강조돼야 한다”고 말했다.
