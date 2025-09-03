경남 ‘국비 10조 원’ 시대 활짝… 16% 증가

정부예산안 11조1418억 원 반영
경남도가 사상 첫 ‘국비 10조 원’ 시대를 열었다. 도는 미래 산업을 위한 투자와 주력산업 고도화를 위한 사업 등이 정부 예산안에 고루 반영된 것으로 분석했다.
AI-연구개발 사업 등에 집중 투자
박완수 경남도지사는 2일 경남도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 “사상 처음 국비 10조 원을 돌파하고 정부 예산안 증가율(8.1%)을 웃도는 국비예산 증가율(16%)을 달성했다”고 밝혔다. 경남도 국비 반영액은 지난해 9조6082억 원보다 1조5336억 원 증가한 11조1418억 원으로 집계됐다.
도는 정부의 인공지능(AI)과 연구개발(R&D)을 중심으로 하는 혁신 움직임에 발맞춘 사업에 집중적으로 투자한다. 최근 예비타당성 조사가 면제된 ‘피지컬 AI 기술 개발 및 실증사업’ 등을 중심으로 주력 제조업의 AI 전환을 추진할 방침이다. ‘극한소재(첨단소재) 실증연구기반 조성사업’ 등 R&D 사업을 통해 주력 산업을 고도화하는 한편으로 ‘청년농업인 스마트 농업단지 조성사업’ 등 전통산업 스마트화도 꾀한다.
경남경제를 견인한 방위산업, 조선업, 원전산업과 경남의 미래 먹거리인 우주항공산업을 육성 및 지원하는 주요 신규 사업도 상당수 예산안에 반영됐다. 조선업 밀집 지역에 함정 유지·보수·정비(MRO) 클러스터 4곳을 조성하는 ‘방산혁신클러스터 2.0’ 사업, ‘소형모듈원전(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터’ 등이 대표적이다.
경남도 관계자는 “경남의 미래를 만들어갈 사업이 하나라도 더 반영될 수 있도록 마지막까지 역량을 집중하겠다”고 말했다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0