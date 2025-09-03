동아일보

“사계절 카누 훈련 가능”… 울산에 실내연습장 건립

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

울산 카누슬라럼 센터 건립 사업이 본궤도에 올랐다.

울산시는 지난해 8월 착수한 카누슬라럼 센터(경기장) 기본구상·타당성 조사 용역을 마무리하고 건립 계획을 확정했다고 2일 밝혔다.

카누슬라럼 센터는 남구 울산체육공원 내 3만4000m² 부지에 조성된다. 총사업비는 580억 원으로 국비와 지방비 50%씩 투입된다. 경기장은 길이 260m, 폭 15m로 국제규격인 길이 150∼400m, 기문(장애물) 18∼25개를 충족하는 규모로 지어진다. 지하 2층∼지상 4층 1800m² 크기의 지원시설도 함께 들어선다. 관람석은 최대 1만5000명을 수용할 수 있도록 계획됐다.

센터에는 급류타기(래프팅), 수상구조훈련센터, 빙상장, 야외수영장, 실내 카누연습장 등도 마련된다. 특히 실내 카누연습장은 사계절 훈련이 가능해 겨울철 전지훈련지로 이용될 수 있다. 2027년에 완공되는 문수야구장 유스호스텔(82실, 300명 수용)과 연계하면 선수단 숙박을 지원할 수 있어 국제대회와 전지훈련 유치 경쟁력이 강화될 것으로 시는 기대한다.

김두겸 울산시장은 “울산 카누슬라럼 센터는 전문체육인 육성을 통한 올림픽 경기력 향상과 국제대회 유치, 시민들의 다양한 스포츠 체험 확대에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

#울산#카누슬라럼 센터#경기장#국제규격#급류타기#수상구조훈련센터
최창환 기자 oldbay77@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0