“사계절 카누 훈련 가능”… 울산에 실내연습장 건립

울산 카누슬라럼 센터 건립 사업이 본궤도에 올랐다.
울산시는 지난해 8월 착수한 카누슬라럼 센터(경기장) 기본구상·타당성 조사 용역을 마무리하고 건립 계획을 확정했다고 2일 밝혔다.
카누슬라럼 센터는 남구 울산체육공원 내 3만4000m² 부지에 조성된다. 총사업비는 580억 원으로 국비와 지방비 50%씩 투입된다. 경기장은 길이 260m, 폭 15m로 국제규격인 길이 150∼400m, 기문(장애물) 18∼25개를 충족하는 규모로 지어진다. 지하 2층∼지상 4층 1800m² 크기의 지원시설도 함께 들어선다. 관람석은 최대 1만5000명을 수용할 수 있도록 계획됐다.
센터에는 급류타기(래프팅), 수상구조훈련센터, 빙상장, 야외수영장, 실내 카누연습장 등도 마련된다. 특히 실내 카누연습장은 사계절 훈련이 가능해 겨울철 전지훈련지로 이용될 수 있다. 2027년에 완공되는 문수야구장 유스호스텔(82실, 300명 수용)과 연계하면 선수단 숙박을 지원할 수 있어 국제대회와 전지훈련 유치 경쟁력이 강화될 것으로 시는 기대한다.
김두겸 울산시장은 “울산 카누슬라럼 센터는 전문체육인 육성을 통한 올림픽 경기력 향상과 국제대회 유치, 시민들의 다양한 스포츠 체험 확대에 크게 기여할 것”이라고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
