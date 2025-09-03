동아일보

대전 수출-과학기술-농업왕 뽑는다

경제과학대상 후보자 공모

대전시는 지역 경제와 과학 발전에 기여한 유공자를 발굴하기 위해 ‘제31회 대전광역시 경제과학대상’ 수상 후보자 6명을 공모한다고 2일 밝혔다.

공모는 수출, 과학기술, 벤처기업, 산학협동, 유통·소비자보호, 농업 등 6개 부문에서 각각 1명씩 진행된다. 수상 후보자는 시상 예정일 현재 1년 이상 대전시에 거주하거나 주사무소를 두고 있으면서, 최소 1년 이상 대전에서 경제 또는 과학 분야 활동을 이어온 기관·단체·개인이다.

후보자 추천은 각 부문 관련 기관·단체의 장이나 구청장이 할 수 있으며, 대전시민 20명 이상이 연명해 추천하는 것도 가능하다. 제출 서류는 추천서, 공적 조서, 공적 증빙자료이며, 서식은 시청 홈페이지 행정정보 메뉴의 시정자료실 내 공고 게시판에서 내려받을 수 있다. 접수 기간은 10월 2일부터 31일까지이며, 시청 일자리경제정책과에 직접 방문하거나 우편으로 제출하면 된다. 시는 경제과학대상위원회의 심사를 거쳐 부문별 1명씩 모두 6명의 수상자를 선정한다. 최종 수상자에게는 12월 중 대전시장 명의의 상패가 수여된다. 다만 공직선거법에 따라 상금이나 부상은 지급되지 않는다. 공적 기간이 1년 미만이거나, 동일한 공적으로 1년 이내에 상급 기관에서 표창을 받았거나, 징계 처분을 받은 지 2년이 지나지 않은 경우에는 대상에서 제외된다.

김태영 기자
