충남 미술관 4곳 이상 방문땐 에코백 선물

2027년 충남미술관 개관 앞두고
충남도는 2027년 홍성·예산 일대 내포신도시에 들어설 충남미술관 개관을 앞두고 미술주간과 체험 교육 등 다양한 행사를 마련했다고 1일 밝혔다.
내달까지 미술주간 운영-전시회
우선 10월까지 도내 12개 공·사립 미술관이 참여하는 ‘충남미술주간’을 운영한다. 이 기간에는 도내 미술관을 소개·안내하는 ‘충남 미술관 지도’를 통해 누구나 쉽게 미술관을 찾고 즐길 수 있도록 정보를 제공한다. 관람객은 지도를 활용해 스탬프투어에 참여할 수 있으며, 4곳 이상 방문하면 선착순으로 ‘충남미술관 에코백’을 받을 수 있다.
충남 출신 현대미술 작가들이 참여하는 전시도 열린다. 10월 12일까지 당진문예의전당 전시관에서 미술관 특화 전략인 ‘녹색 가치를 아우르는 땅, 사람, 환경’을 주제로 60여 점의 작품을 선보인다. 이번 전시는 작가들이 다각도로 탐색한 땅과 사람의 이야기를 통해 현대사회가 직면한 환경 및 정체성 문제를 예술적으로 풀어낸다.
또 도내 10개 공·사립 미술관에서는 어린이와 성인을 대상으로 체험 교육프로그램 ‘감각으로 짓는 미술관’을 운영한다. 충남미술관 건축을 바탕으로 자신만의 미술관 공간을 구상하고 표현하는 활동으로, 앞으로 개관할 충남미술관을 미리 체험할 기회가 될 것으로 전망된다. 이 프로그램은 10월 25일까지 도내 10개 미술관을 순회하며 미술관별 40명 내외로 운영된다. 6세 이상이면 누구나 참여할 수 있으며, 온라인 사전 신청 후 무료로 참여 가능하다.
