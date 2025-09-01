경찰, 경북 청도 경부선 무궁화호 열차사고 관련 코레일 압수수색

사상자 7명을 낸 경북 청도군 경부선 무궁화호 여객열차 사고를 수사하는 경찰이 1일 코레일 본사와 대구본부 등을 압수수색했다.
경북경찰청에 따르면 이날 경찰은 대구지방고용노동청과 함께 코레일 대전 본사 및 대구본부, 하청업체 본사 등에 대해 압수수색을 진행했다. 경찰 수사관과 근로감독관 등 70여 명이 동시에 투입돼 관련 서류와 PC, 관계자 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “압수수색 진행을 위해 코레일 및 하청업체 관계자 일부를 피의자 신분으로 전환해 입건 했다”며“확보한 압수물을 통해 사고 경위와 철도 진입 허가 여부, 작업 사전 계획 등을 확인해 피의자를 추가로 입건할 방침이다”고 말했다.
지난달 19일 오전 10시 52분경 청도군 화양읍 삼신리 경부선 선로에서 무궁화호 여객열차에 작업자 7명이 치이는 사고가 발생했다. 이 사고로 2명이 숨지고 5명이 중경상을 입었다. 이들은 열차 선로 비탈면의 구조물 안전진단 작업을 위해 도보로 선로 위를 걷다가 사고를 당했다. 현재 대구지검도 전담수사팀을 구성해 관련 수사에 돌입한 상태다.
대구=명민준 기자 mmj86@donga.com
