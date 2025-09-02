단장 박세리 감독 추신수, 여자 야구팀 뜬다

채널A 신규 예능 ‘야구여왕’ 11월 첫 방송
전직 여성 스포츠 선수들의 야구 도전기
‘강철부대W’ 신재호PD-강숙경 작가 뭉쳐
박세리와 추신수. 이름을 듣는 것만으로도 설레게 하는 두 스포츠 레전드가 채널A의 새 예능프로그램에서 뭉친다. 오는 11월 첫 방송되는 신규 예능 ‘야구여왕’이다.
‘야구여왕’은 각기 다른 종목에서 활약했던 여성 선수들이 야구라는 낯선 무대에 도전하는 과정을 보여주는 스포츠 버라이어티. 박세리가 여성 야구단의 단장으로, 추신수가 야구단의 감독으로 여성 야구단을 이끌어나간다. 야구의 규칙조차 생소한 여성 스포츠 선수들이 야구단에 합류해 피와 땀, 흙먼지가 어우러진 훈련을 거쳐 실체 경기에 나서는 리얼 성장기를 담는다.
도파민 팡팡 터질 여성 스포츠 서사
‘야구여왕’이 선보일 여성 야구단의 단장은 도전과 성공의 아이콘 박세리다. 박세리는 1990년대 말 세계적인 신화를 써내려간, 설명이 필요없는 골프 레전드. 선수 출신 후배들의 ‘제2의 인생’을 응원하기 위해 팀 창단을 결심했으며 ‘여성 야구’라는 미지의 분야를 제대로 개척해보기 위해 고민 끝에 합류했다고. 박세리 단장은 신생 야구단을 이끄는 단장으로서 선수의 영입을 비롯해 선수들을 위한 전폭적인 지원은 물론 멘털 관리까지 도맡는다.
여성 야구단의 감독은 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 올스타 출신의 야구 레전드 추신수다. 야구에선 독보적인 커리어를 자랑하는 그는 새로운 도전을 앞둔 선수들의 이상적인 멘토로 최적화된 인물. 그는 1000만 관중 시대를 연 국내 프로야구 열풍 속에서 여성 야구의 성장 가능성에 주목해 참여를 결심했다고.
‘야구여왕’은 채널A의 인기 프로그램 ‘강철부대W’를 연출한 신재호PD와 ‘강철부대W’, ‘피지컬100’ 시즌1·2를 도맡은 강숙경 작가가 다시 한 번 의기투합해 만드는 프로그램이다. 이들이 ‘강철부대W’에서 보여준 강한 여군들의 서사를 넘어설 어떤 새로운 여성 스포츠 서사를 탄생시킬지 스포츠 예능 마니아들의 관심이 집중된다.
‘야구여왕’ 제작진은 “레전드 여성 선수들이 펼칠 야구 성장기는 시청자들에게 짜릿한 도파민과 아름다운 감동을 선사할 것”이라고 전했다.
