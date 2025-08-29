최교진 “음주운전 잘못…현재까지 운전 안하고 있다”

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 논란이 됐던 자신의 과거 사회관계망서비스(SNS) 글들에 대해 일부 사과했다.
29일 최 후보자가 국회에 제출한 인사청문회 요구자료 답변서에 따르면 최 후보자는 논란이 된 과거 글들에 대해 “일부 표현들이 과했던 점 등 사과를 드릴 부분이 있다”고 했다.
앞서 최 후보자는 2016년 12월 31일 본인의 페이스북에 “딸 사위와 만나 함께 세종문화예술회관 계단에 자리 잡았다”며 “잘 가라 병XX”이라는 글을 올렸다. 글 하단에는 자신과 가족이 ‘박근혜를 구속하라’ ‘박근혜 즉각 퇴진·구속!’이라는 문구가 적힌 손팻말을 들고 찍은 사진 2장을 첨부했다. 이날 서울 광화문 광장에서는 박 전 대통령 퇴진을 촉구하는 제10차 촛불집회가 열렸다.
2016년은 붉은 원숭이의 해를 뜻하는 병신년(丙申年)이었다. 다만 당시 최 후보자의 글은 비속어를 연상시키는 표현이라는 지적이 제기됐다. 이에 대해 최 후보자는 “2016년 말일에 송구영신의 의미를 담아 사용한 표현으로, 정치적 의도나 비하의 의도로 사용한 것은 아니다”라고 해명했다.
이밖에도 최 후보자는 2019년 10월 26일 페이스북에 박정희 전 대통령 피격 사건을 ‘탕탕절’이라고 표현한 글을 게시하고, 2021년 8월 조국 전 법무부 장관에 대한 자녀 입시 비리 수사를 두고 ‘검찰의 칼춤’이라고 표현한 글을 올린 적도 있다. 또 수행비서를 성폭행한 혐의로 징역 3년 6개월을 선고받은 안희정 전 충남도지사에 대해 ‘사법살인’을 당했다는 취지의 글을 올리기도 했다.
또 최 후보자는 2013년 3월 26일 천안함 3주기 관련 언론 기사를 공유하며 “역사적 진실을 밝히는 차원에서 천안함 문제를 접근해야 하는 것 아닐까요?”라고 적는 등 음모론적 시각을 내비쳤다는 지적도 받았다.
이에 대해 최 후보자는 “공유한 게시글 내용 전체에 대해 동의한 것은 아니고 함께 읽고 고민해 보자는 취지였다”며 “희생자는 존중받아야 한다는 차원에서 관련 게시글의 공유는 신중하지 못한 처사였다”고 사과했다.
과거 음주운전 전력에 대해선 “잘못된 행동이라고 생각하고 있으며, 현재까지 전혀 운전을 하지 않고 있다”고 밝혔다.
