‘BMW 급발진 배상’ 판결 뒤집혔다…대법 “운전과실 배제 못해”

급발진 의심 사고로 60대 부부가 숨진 ‘BMW 역주행 사고’와 관련해 BMW코리아의 배상 책임을 인정한 항소심 판단이 대법원에서 뒤집혔다. 대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 지난달 18일 사고 운전자 A 씨(66)의 자녀들이 BMW코리아를 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 승소로 판결한 원심을 파기하고 사건을 서울중앙지법으로 돌려보냈다고 29일 밝혔다. 사고는 2018년 5월 발생했다. A 씨는 BMW 승용차를 몰고 고속도로에서 시속 200㎞로 약 300m를 역주행하다 가드레일을 들이받아 숨졌고, 조수석에 있던 남편도 함께 사망했다. 사고 전날 A 씨의 자녀는 장거리 운행을 앞두고 BMW 측에 차량 점검과 정비를 맡겼다. 유족은 “정상적으로 운행하던 차량이 급발진했다”며 유족 1인당 4000만 원 배상을 요구했다. 1심은 급발진을 입증할 증거가 없다며 원고 패소 판결을 내렸다. 그러나 2심은 A 씨가 비상등을 켜고 갓길을 달리는 등 정상 운전 정황과 건강·운전 전력 등을 근거로 BMW 책임을 인정했다. 급발진 의심 사고에서 제조사 배상 책임을 인정한 첫 사례였다. 하지만 대법원은 이를 다시 뒤집었다. A 씨가 가속 페달을 밟지 않았다는 사실을 원고가 입증하지 못한 이상 운전자 오조작 가능성을 배제할 수 없다는 것이다. 또 2심이 엔진 결함 가능성을 언급하며 “A 씨가 브레이크를 밟지 않았다고 단정하기 어렵다”고 본 판단에도 법리 오해가 있다고 지적했다.
