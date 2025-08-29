동아일보

유병진 전 명지대학교 총장, 청조근정훈장 받아

  입력 2025년 8월 29일 15시 46분

유병진 전 명지대 총장(사진)이 29일 명지대 용인 자연캠퍼스에서 청조근정훈장을 받았다. 교육부가 수여하는 청조근정훈장은 사립학교 교원이 받을 수 있는 최고 영예다. 유 전 총장은 교육과 연구 등 다방면에서 국가 발전에 기여한 공로를 인정받았다.
이미지 기자 image@donga.com
