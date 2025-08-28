과천 첨단 융복합 클러스터, 우선협상대상에 아주대병원

경기 과천시는 ‘막계동 특별계획구역 개발사업’의 우선협상대상자로 아주대병원 컨소시엄을 선정했다고 27일 밝혔다.
아주대병원 컨소시엄은 종합병원 건립을 중심으로 헬스케어, 바이오, 첨단산업, 문화·상업 기능을 결합한 융복합 클러스터 조성을 제안했다. 대우건설과 한화 등 국내 주요 종합건설사가 참여했으며, IBK투자증권과 하나은행이 금융 파트너로 나서 자금 조달 구조도 마련했다. 이와 함께 코웨이, 홈앤쇼핑, 안국약품, 동구바이오제약, 네이처셀, 와이씨 등 바이오·첨단산업 기업들도 참여해 클러스터 경쟁력을 강화할 계획이다.
아주대의료원은 경기 과천 병원에 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 의료진과 구급대원 간 원격 응급 대응 시스템을 구축한다. 또 임상 상황실을 통한 실시간 자원 공유와 환자 흐름 최적화 시스템을 운영해 24시간 끊김 없는 응급 대응 체계를 마련한다는 구상이다.
막계동 특별계획구역 개발사업은 과천지구 내 10만8333m2(약 3만2000평) 규모 부지에 종합의료시설을 포함한 첨단산업 융복합 클러스터를 조성하는 사업이다. 과천시는 보건복지부와 협의해 특수목적법인(SPC)을 설립한 뒤 토지 매매계약 체결과 착공을 단계적으로 추진할 계획이다.
이경진 기자 lkj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0