대구경찰, 시민 50명과 치안 홍보 나선다

대구경찰청은 시민과의 소통을 강화하고 주요 치안 정책을 효과적으로 홍보하기 위해 ‘대구POL(폴) 홍보 서포터즈 1기’를 출범한다고 27일 밝혔다.
이번에 선발된 서포터즈는 경찰이 최근 중점적으로 추진하고 있는 교통·생활·서민경제 등 3대 기초 질서 확립과 다중 피해 사기 예방 관련 홍보 콘텐츠 제작에 참여한다. 대구경찰청은 생성형 인공지능(AI), 사진·영상 촬영 등에 관심이 있거나 역량을 갖춘 시민들을 대상으로 모집했다. 모두 89명이 지원해 이 중 50명이 선발됐으며, 10대부터 60대까지 다양한 연령대와 성별, 직업군으로 구성됐다. 유튜브 구독자 3만여 명을 보유한 인플루언서, 현직 초등학교 교사, 고등학생 등이 참여해 눈길을 끈다.
대구경찰청은 앞으로 서포터즈들이 각자의 개성과 창의성을 바탕으로 시민 눈높이에 맞는 생동감 있고 친근한 홍보 콘텐츠를 제작할 것으로 기대하고 있다. 또 서포터즈들이 현장에서 보고 들은 다양한 의견을 치안 정책에 적극 반영할 방침이다.
이승협 대구경찰청장은 “서포터즈 운영을 통해 시민들의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 요구에 실질적으로 응답할 수 있는 대구 경찰이 되겠다”고 말했다.
