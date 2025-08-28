동아일보

대구경찰, 시민 50명과 치안 홍보 나선다

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

연령대-성별-직업군 등 다양
시민 눈높이 콘텐츠 제작 예정

27일 대구 수성구 대구경찰청 무학마루에서 열린 ‘대구POL 홍보 서포터스 1기’ 발대식에서 경찰 관계자들과 서포터스가 파이팅을 외치고 있다. 대구경찰청 제공
크게보기
27일 대구 수성구 대구경찰청 무학마루에서 열린 ‘대구POL 홍보 서포터스 1기’ 발대식에서 경찰 관계자들과 서포터스가 파이팅을 외치고 있다. 대구경찰청 제공
대구경찰청은 시민과의 소통을 강화하고 주요 치안 정책을 효과적으로 홍보하기 위해 ‘대구POL(폴) 홍보 서포터즈 1기’를 출범한다고 27일 밝혔다.

이번에 선발된 서포터즈는 경찰이 최근 중점적으로 추진하고 있는 교통·생활·서민경제 등 3대 기초 질서 확립과 다중 피해 사기 예방 관련 홍보 콘텐츠 제작에 참여한다. 대구경찰청은 생성형 인공지능(AI), 사진·영상 촬영 등에 관심이 있거나 역량을 갖춘 시민들을 대상으로 모집했다. 모두 89명이 지원해 이 중 50명이 선발됐으며, 10대부터 60대까지 다양한 연령대와 성별, 직업군으로 구성됐다. 유튜브 구독자 3만여 명을 보유한 인플루언서, 현직 초등학교 교사, 고등학생 등이 참여해 눈길을 끈다.

대구경찰청은 앞으로 서포터즈들이 각자의 개성과 창의성을 바탕으로 시민 눈높이에 맞는 생동감 있고 친근한 홍보 콘텐츠를 제작할 것으로 기대하고 있다. 또 서포터즈들이 현장에서 보고 들은 다양한 의견을 치안 정책에 적극 반영할 방침이다.

이승협 대구경찰청장은 “서포터즈 운영을 통해 시민들의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 요구에 실질적으로 응답할 수 있는 대구 경찰이 되겠다”고 말했다.

#대구경찰청#대구POL#홍보서포터즈#치안정책#시민소통
명민준 기자 mmj86@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0