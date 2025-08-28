‘캠프마켓’ 공원화 탄력… 타당성 조사 대상 선정

80여 년 만에 인천 시민의 품으로 돌아온 부평 미군기지(캠프마켓) 공원화 사업이 탄력을 받고 있다.
인천시는 캠프마켓을 신촌문화공원으로 조성하는 사업이 행정안전부 타당성 조사 대상 사업으로 선정됐다고 27일 밝혔다. 타당성 조사에서 적정 또는 조건부 적정 이상의 판단이 나오면 중앙투자심사 등 다음 단계 행정 절차로 넘어갈 가능성이 크다.
캠프마켓은 과거 일본 육군 조병창이 위치했던 곳으로, 전쟁 군수물자 생산 기지로 활용됐다. 1986년 공원 부지로 결정됐지만 미군 주둔으로 인해 오랫동안 공원 조성을 하지 못한 채 도심 속 단절 공간으로 남아 있었다. 이후 2002년 한미 연합토지관리계획에 따라 부대 이전이 확정됐고, 2019년 12월 A·B구역, 2023년 12월 D구역이 각각 반환되면서 80여 년 만에 부평 미군기지 전체가 시민에게 돌아왔다.
인천시는 이후 대시민 토론회 등을 거쳐 기후 환경, 역사·문화, 도시 상징성을 담은 공원 마스터플랜을 마련했다. 이를 바탕으로 신촌문화공원(44만 m²) 조성 사업에 대한 타당성 조사를 신청해 대상 사업으로 최종 선정됐다. 타당성 조사는 올해 9월 업무 약정 체결 후 약 7개월간 진행될 예정이다. 이후 2026년 중앙투자심사를 거쳐 단계별로 신촌문화공원 조성 사업이 추진된다.
신촌문화공원에는 3000억 원 이상의 재정이 소요될 것으로 전망된다. 부영공원 부지 사용 협의와 D구역 토양 오염 정화 등 행정 절차가 남아 있지만, 이번 타당성 조사가 신속한 사업 추진의 원동력이 될 것으로 기대된다.
유정복 인천시장은 “캠프마켓 신촌문화공원 조성 사업을 조속히 추진해 도심 속 대형 녹지축을 마련하고, 도시 공간을 새롭게 재창조하겠다”고 말했다.
