[단독]“선풍기도 틀지 마라” 주민 갑질-폭행에 경비원 산재 年5000건

‘전기료 많이 나온다’며 못쓰게 해
300채 미만 아파트 경비원 경우, 용역 계약 의무없어 법 보호 못받아
휴일 수당은커녕 식비마저 깎기도… “사각지대 많아 별도 보호체계 필요”
경기 부천시 원미구 아파트 경비원으로 근무하는 박모 씨(73)는 이달 초 일부 주민에게 “전기료 많이 나온다. 선풍기 치워라”라는 지적을 받았다. 경비실 안에는 에어컨이 없어 선풍기라도 틀어야 30도를 웃도는 날씨에 겨우 버틸 수 있다. 박 씨는 “지난해 겨울에는 전기료가 많이 나온다며 도시락을 데우는 데 사용하는 전자레인지를 없애라고 해서 치웠다”며 “집에서 가져온 캠핑용 냉장고도 없애라는데 찬물 한 잔도 먹지 말라는 것이냐”고 말했다.
주민 폭언과 폭행 등에 따른 사고, 질환 등으로 지난해 건물 경비원 등이 5000건 가까이 산업재해 승인을 받는 것으로 나타났다. 일부 경비원은 근무 태만 등으로 오히려 지적받기도 하지만, 현장에서는 이런 사례보다 갑질을 당해도 항의조차 제대로 못 하는 경우가 많다.
● 올해 경비원 산업재해 5000건 넘을 듯
25일 국회 환경노동위원회 소속 국민의힘 김위상 의원이 고용노동부로부터 제출받은 ‘건물 등의 종합관리 사업 산업재해 현황’에 따르면 2020년 3805건이었던 경비원 산업재해 승인은 2021년 4213건, 2022년 4383건, 2023년 4760건, 2024년 4984건으로 꾸준히 증가했다. 올해 1∼6월에만 2549건의 산업재해가 인정돼 연말에는 5000건을 넘어설 것으로 보인다.
공동주택관리법에 따르면 300채 이상 아파트는 용역업체와 도급계약을 맺어 경비인력을 배치해야 한다. 경비원은 경비업체와 근로계약을 맺어 아파트에서 근무한다. 주민 폭언 등 산업재해가 발생하면 경비업체가 경비원을 보호해야 한다. 하지만 도급계약을 맺는 ‘갑’인 입주자대표회의, 아파트 관리사무소 눈치를 봐야 하므로 현실적으로 경비원을 보호하기 어렵다. 오히려 주민과 마찰이 발생한 소속 경비원이 잘리는 경우가 많다. 15년 차 경비원 김연수 씨(83)는 “주민들이 막말하는 것쯤은 심한 게 아니면 넘어가야만 한다”며 “다른 경비원이 인사를 잘 하지 않는다며 관리자인 내게 해고하라고 압박한 사례도 있다”고 말했다.
300채 미만 아파트나 오피스텔은 용역업체와 도급계약을 맺을 의무도 없다. 이 때문에 아파트 관리소장이나 입주자 모임이 직접 경비원과 계약하는 경우가 많다. 그나마 근로계약이 아닌 도급이나 용역 형태라 경비원이 근로기준법과 산업안전보건법 등의 보호를 받기 어려울 때가 많다.
근로계약서를 쓰고 소속 근로자로 인정을 받는다고 해도 5인 미만 사업장에 해당할 때가 많아 근로기준법 일부 조항만 적용받는다. 휴일, 야간 근무 등에서 가산 수당을 받기는커녕 근무한 시간보다 적게 급여를 받는 경우도 있다. 16년 차 경비원 정인갑 씨(73)는 “최저임금 인상으로 매달 5만 원씩 받던 식비가 사라졌다”며 “하루 24시간 일하고 교대하지만 8시간 근무로 계산해서 급여를 적게 주는 계약상 갑질도 흔하다”고 말했다.
● 실제 경비원 규모 통계보다 7배 이상 많아
2021년 개정 산업안전보건법 시행으로 고객 폭언 등에서 경비원도 법적으로 보호받게 됐다. 하지만 사각지대가 존재해 안전망을 튼실히 해야 한다는 지적이 나온다. 권혁 고려대 노동대학원 교수는 “경비 업무가 감시 단속하는 것이라 전형적인 근로자와는 다른 근로자로 보고 노동법의 보호를 받지 못하는 경우가 많다”며 “ 하지만 경비원은 청소, 시설 관리 등을 담당하는 전형적인 근로자다. 경비업무 등에 대한 특별한 사회적 안전망으로서 노동법적 보호 체계를 별도로 마련하는 것이 필요해 보인다”고 말했다.
실제 경비원 산업재해는 더 많을 것이라는 지적도 나온다. 구영선 한국경비원협회중앙회장은 “300채 미만 아파트 등에서 근무하는 경비원은 공식 통계에 없지만 반영하면 전체 규모는 대략 150만 명으로 추산된다. 이들에 대한 산업재해 통계는 없어 실제 산업재해는 더 많이 발생했을 것”이라고 말했다.
