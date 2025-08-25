대구시, 달서구 두류공원 국가도시공원 지정 위해 총력

정부가 내년 하반기에 국내 첫 국가도시공원 지정을 예고한 가운데 대구시와 달서구가 두류공원의 ‘전국 1호’ 도시공원 지정을 목표로 행정력을 집중하고 있다.
대구시 등에 따르면 18일 국회에서 국가도시공원 지정을 위한 공원녹지법 개정안이 통과했다. 이에 따라 국토교통부는 관련 시행령과 시행규칙 등을 보완해 내년 8월 말 이후 국가도시공원 공모에 본격적으로 나설 방침이다.
국가도시공원은 국가 차원의 기념사업 추진, 자연경관 및 역사문화 유산의 보전, 국토균형발전 등을 목적으로 정부가 지정하는 제도다. 그동안 현행법상 부지면적(300만㎡ 이상)을 충족한 공원이 없어 전국적으로 지정된 곳이 없었는데 이번에 국가도시공원 지정 요건을 100만㎡ 이상으로 완화하는 개정안이 통과해 여러 지자체가 관심을 보이고 있다.
국가도시공원으로 지정되면 기대 이상의 혜택을 누릴 수 있다. 먼저 매년 공원에 들어가는 수십억 원의 막대한 유지비와 관리비를 지원받을 수 있다. 1호 국가도시공원이 가지는 상징성과 위상, 도시브랜드 가치 상승 등에 따른 외부 관광객 유입 효과도 기대할 수 있다. 전국 지자체가 국가도시공원으로 지정받기 위해 사활을 거는 이유다. 현재 대구시와 함께 부산시와 인천시, 광주시 등이 1호 국가도시공원 지정에 적극성을 보이고 있다. 기초지방자치단체 가운데 경북 경주시도 황성공원 일대의 국가도시공원 지정에 관심을 보이는 것으로 알려졌다.
대구시와 달서구는 지역 대표 도심공원인 두류공원의 국가도시공원 지정을 위해 총력을 다할 방침이다. 1965년 2월 공원으로 지정된 두류공원은 연평균 1300만 명이 다녀가고 하루 평균 3만5000여 명이 찾는 대구 대표 공원이다. 대구시와 달서구는 두류공원이 전국 첫 국가도시공원으로 지정될 경우 국비 지원을 통해 기존 기반시설들을 대대적으로 개선할 방침이다. 특히 인접 옛 두류정수장에 들어서는 대구시 신청사와 함께 재개발을 통한 대변신을 시도해 행정과 문화, 관광 기능을 아우르는 랜드마크로 키워나가겠다는 구상이다.
대구시는 지난달 30일 국민의힘 권영진 의원과 공원 관련 전문가, 교수, 시민 등이 참여한 가운데 국가도시공원 지정을 위한 정책 세미나를 개최했다. 앞으로 두류공원에 대한 타당성 조사 및 기본구상 용역을 통해 종합계획을 수립하고 타 시도 사례를 분석해 전략적으로 대응할 방침이다. 시민과 각계 전문가 등이 참여하는 추진단을 구성하고 공청회와 간담회 등을 진행해 다양한 의견을 수렴할 예정이다.
달서구는 두류공원의 관광특구 지정에도 온 힘을 쏟고 있다. 두류공원과 인접 테마파크인 이월드 등을 묶어 대구 서남부권 관광 거점으로 키워나가겠다는 목표다. 2022년부터 인접 상권을 중심으로 ‘두류젊음의 거리 상권 르네상스 사업’도 추진하고 있다. 이태훈 달서구청장은 “국가도시공원 지정과 관광특구 지정 등이 동시에 이뤄지면 두류공원 일대는 대구 서남부권 관광과 문화, 예술, 행정, 경제 중심지로 도약할 것”이라며 “두 사업 지정을 위해 맞춤형 투자와 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
