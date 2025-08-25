“1기 신도시 재개발-철도 지하화 되면 군포 도심 싹 바뀔 것”

하은호 경기 군포시장 인터뷰
산본신도시 포함 31개 구역 재정비… 남부교육원에 K팝 아카데미 계획
취소됐던 ‘산본천 복원’도 재추진… 함백산추모공원 시민 만족도 95%
“1기 신도시를 재정비하고, 철도 지하화로 도시 공간을 재구성할 것입니다.”
하은호 경기 군포시장은 21일 시청 집무실에서 동아일보 기자와 만나 ‘변화와 성장’ ‘도시 기반 인프라 확장’이라는 말을 여러 차례 강조했다. 군포시는 전국 시 단위 자치단체 중 면적이 세 번째로 작지만, 지하철역이 7개나 있어 철도 교통의 요지로 통한다. 하 시장은 “군포 브랜드 가치를 높여 시민 누구나 자랑스럽게 ‘군포 살아요’라고 말할 수 있게 하는 게 목표”라고 했다. 다음은 일문일답.
―1기 신도시 재정비는 어떻게 추진 중인가.
“정부에 신도시 재정비 특별법 마련을 촉구했다. 지난해 4월 재건축 규제를 완화하고 체계적으로 재정비하는 내용의 ‘노후도시특별법’이 제정돼 사업을 추진 중이다. 군포시는 산본 신도시를 포함해 31개 구역에서 재정비 사업이 진행 중이다. 산본에는 총 16개 구역의 특별정비예정구역이 있는데, 지난해 11월 2개 구역(4620채)이 선도지구로 지정돼 추진 중이다. 금정역 역세권 등 원도심 재개발사업 추진 15개 구역에 대해서는 사업이 잘 진행될 수 있도록 돕고 있다.”
―공공주택지구 조성도 활발하다.
“3기 신도시로 지정된 ‘의왕군포안산 공공주택지구’ 596만8266m²(약 181만 평)가 추진 중이다. 이 중 군포는 약 27% 수준인 163만2482m²(약 49만 평)에 주택 1만1731채를 짓는다. 최근 공공주택사업 우선협상자를 선정했다. 올 하반기(7∼12월)에 지구계획 승인을 시작으로 2031년 완공을 목표로 한다. ‘대야미 공공주택지구’도 조성 중이다. 군포시와 대야미동 일원에 62만929m²(약 18만8000평) 규모에 4719채 주택을 조성하는 지역개발사업이다. 현재 공정 30%를 넘겼다. 대야미역 하부도로 확장과 대야미지구∼송정지구 연결도로 개설, 하수처리장 증설 등 기반 시설이 제때 들어갈 수 있도록 행정력을 집중하고 있다.”
―철도 지하화 통합개발 사업도 추진 중인데….
“금정역에서 경부선(1호선)과 안산선(4호선)이 나뉜다. 경부선 지하화가 추진되는 경우 안산선 지하화는 동시에 이루어져야 한다. 철도 지하화 사업은 금정역 수도권광역급행철도(GTX) C노선 사업(2028년), 금정역 통합역사(2029년), 군포역·대야미역 노후역사 개량(2029·2031년) 등 일정에 맞춰 순위를 조정했다. 올 5월에 국토교통부에 통합개발사업안을 제출했고, 연말에 철도 지하화 통합개발 종합계획에 반영될 수 있도록 노력하겠다. 군포시의 도시 경관이 획기적으로 바뀔 것이다.”
―남부기술교육원 인수는 잘 추진되고 있나.
“산본 신도시 노른자 땅 위에 서울시 산하 직업훈련 교육기관인 남부기술교육원과 서울시립남부노인전문요양원 시설이 있다. 부지 규모만 5만8523m²(1만7700평)이다. 우리는 이 땅을 사서 K팝 아카데미와 여가·복지, 주거 기능이 어우러지는 복합용도로 개발해 미래 성장동력으로 만들 계획이다. 앞서 서울시의 공유재산 관리계획 변경 등 정책 결정과 절차가 우선 해결돼야 한다. 오세훈 서울시장과 최호정 서울시의회 의장을 만나 적극적으로 협의 중이다. 군포시의원들도 시민들을 위해 협력할 것으로 믿는다.”
―웨어러블로봇 실증센터도 조성 중인데….
“지난해 산업통상자원부 공모에 선정되면서 시작된 이 사업은 총 282억 원을 들여 군포산업진흥원에 웨어러블로봇 실증센터를 조성하는 것이다. 지난달 서울대병원과 ‘웨어러블 로봇 기술의 실증 및 의료 현장 적용 확대를 위한 업무협약’을 체결했다. 의료 현장과 일상에서도 활용도가 높아질 것으로 예측한다. 2028년 12월 문을 열게 되면 군포시가 웨어러블로봇과 관련한 시험·평가·인증·표준개발, 사업화 추진 등 사업을 펼치게 된다.”
―산본천 복원도 추진 중이다.
“산본신도시 개발하느라 덮어서 도로로 사용하던 산본천을 복원하는 사업이다. 2022년 12월 환경부 주관 지역맞춤형 통합하천 사업에 1000억 원의 국고 보조가 결정됐으나 취소돼 큰 실망이 있었다. 하지만 경기도와 협의를 통해 자연 하천에 다시 맑은 물이 흐르고 산책로와 공원을 만들 수 있도록 추진 중이다.”
―함백산추모공원 참여도 어려웠는데….
“2021년 화성시 숙곡리에 화성과 안산, 부천, 안양, 시흥과 광명시 등 6개 지자체가 공동으로 종합장사시설인 ‘함백산추모공원’을 조성했다. 애초 군포도 참여 제안을 받았으나 초기 투자 비용이 많아 불참했다. 하지만 군포시민들이 ‘원정 화장’을 가는 불편함이 계속됐다. 제가 취임한 뒤 군포시민들도 화장장을 이용할 수 있도록 6개 시 시장과 시의회를 설득했다. 당이 다르다는 이유로 거부도 하고 어려움도 많았지만 2023년 9월부터 군포시민들도 함백산추모공원을 이용할 수 있게 됐다. 지난해 696명을 상대로 한 만족도 조사 결과 95%가 만족한다는 결과를 얻었다. 시민들 삶의 질 향상에 힘이 된 것에 만족한다.”
댓글 0