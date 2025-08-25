‘시간제 어린이집’ 서울 모든 자치구서 운영

내달부터 미운영 7개 자치구 시행
1시간 단위로 미취학 자녀를 맡길 수 있는 ‘서울형 시간제전문 어린이집’이 25개 전 자치구로 확대된다.
시간당 2000원에 월 60시간 한도
서울시는 기존 18개 자치구에 더해 나머지 7개 자치구에서도 9월부터 서울형 시간제전문 어린이집을 운영한다고 24일 밝혔다. 서울형 시간제전문 어린이집은 기존 어린이집의 유휴 공간을 활용해, 취학 전 보육 연령대(6개월∼7세) 아이라면 필요할 때 누구나 시간 단위로(월 60시간 한도) 이용할 수 있는 시간제 보육 서비스다. 양육자의 일정에 맞춰 유연하게 이용할 수 있어 육아 피로를 덜 수 있다.
서울형 시간제전문 어린이집은 올해 1월부터 7월까지 2875건, 총 1만2419시간의 보육 서비스를 제공했다. 9월부터 신규 운영하는 7개소는 △종로구 초동어린이집 △성동구 구립왕십리하나어린이집 △동대문구 메꽃어린이집 △중랑구 구립드림어린이집 △마포구 삼성아이마루어린이집 △영등포구 아토어린이집 △서초구 구립서초성모어린이집이다.
신규 운영 어린이집은 9월 1일부터 이용할 수 있으며, 이달 25일부터 서울시보육포털에서 이용 예약 신청을 받는다. 이용 요금은 시간당 2000원, 운영 시간은 평일 오전 7시 30분부터 오후 7시 30분까지다. 주말과 공휴일은 운영하지 않는다.
임재혁 기자 heok@donga.com
