시신 ‘20돈 금목걸이’ 감쪽같이 사라졌다…수사관계자 5명 조사

인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이가 사라져 경찰청이 관련자 조사에 나섰다.
22일 인천경찰청 형사기동대에 따르면 지난 20일 오후 2시경 인천 남동구의 한 빌라에서 50대 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐다. “사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받은 119구급대가 현장에 출동했으나 이미 사망한 상태였다.
사건을 인계 받은 경찰은 사망 원인 조사에 나섰다.
그런데 조사 과정에서 당초 시신의 몸에 있던 20돈짜리 금목걸이가 사라진 사실이 드러났다. 순금 20돈은 현재 시세로 1100만 원 수준이다.
최초로 출동한 남동경찰서 형사가 휴대전화로 찍은 사진에는 금목걸이가 있었지만, 이후 인천경찰청 과학수사대가 촬영한 사진에는 없었다.
인천경찰청은 현장에 출동했던 형사 2명, 검시 조사관 1명, 과학수사대 직원 2명 등 총 5명을 상대로 조사를 벌이고 있다.
경찰 내부에서는 형사들이 금목걸이가 사라진 사실을 즉시 보고했음에도, 오히려 조사를 받게 된 것에 대해 반발이 나오고 있는 것으로 전해졌다.
뉴시스에 따르면 관계자들은 “현장에 출동한 형사가 금품을 가져갔다면 애초에 없어진 사실을 보고했겠느냐”며 불만을 드러냈다.
경찰은 중립적으로 공정하게 수사를 진행하기 위해 형사기동대에 조사를 맡겼다고 밝혔다.
