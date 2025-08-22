“의정부 CRC 통과도로-소각장 현대화… 시민과 함께 이뤄낸 작품”

김동근 경기 의정부시장 인터뷰
현장 시장실 누적 상담 1563건… 시민-전문가-공무원 협의체 구성
반환 미군기지, 경제자유구역 추진… 복합환승센터 등 역세권 개발 속도
“시민과 함께 만든 협치 행정으로 새로운 미래를 열겠습니다.”
김동근 경기 의정부시장은 20일 집무실에서 동아일보와 인터뷰를 갖고 “참여와 소통, 혁신, 존중의 가치를 바탕으로 시민 삶의 질을 높이겠다”고 말했다. 의정부시는 민선 8기부터 ‘현장 시장실’을 운영하며 시민 공론장 등을 통해 도시 미래를 시민과 함께 설계해 왔다. 김 시장은 “어려운 문제일수록 정답은 현장에 있고, 해답은 시민 안에 있다”고 강조했다. 다음은 일문일답.
―현장 시장실은 어떻게 운영하나.
“민선 8기 직후부터 현장 시장실을 통해 시민과 함께 정책을 만드는 생활밀착형 협치를 시행하고 있다. 주민센터 등을 찾아 시민과 일대일로 대화하는 형식으로 진행했다. 지난달 기준 총 100회 운영했고 누적 상담 건수는 1563건에 달한다. 단순히 민원을 듣는 것이 아니라 시민의 의견이 실제 시정에 반영되는 구조를 갖춘 협치 플랫폼이라고 보면 된다. 우수 제안에 대해서는 표창도 준다.”
―대표적인 성과는 무엇이 있나.
“70년 만에 처음 개통한 ‘캠프 레드클라우드(CRC) 통과 도로’가 있다. 현장 시장실에 참여한 기능동 주민들은 출퇴근 교통정체 해결을 위해 폐쇄된 미군기지 CRC 내 통과 도로를 만들어 달라고 건의했다. 국방부와 협의했고 CRC 정문에서 후문까지 1km를 통과하는 왕복 2차로를 개통했다. 교통량이 분산돼 63%의 통행 시간 단축과 연간 70억 원의 비용 절감이라는 경제적 효과도 거뒀다.”
―시민 공론장은 어떻게 운영되나.
“시민 공론장은 말 그대로 시민이 주인이 되는 구조다. 운영위원회와 자문단, 검증단, 시민참여단까지 구성돼 있어 누구도 일방적으로 결정할 수 없도록 만들었다. 공정성과 투명성, 민주성을 지향한다. 의정부시는 ‘지원하되 개입하지 않는다’는 원칙에 따라 공론장에 필요한 자료와 데이터를 제공하고, 투명성 확보를 위해 진행 과정을 영상으로 기록해 공개한다. 5년 동안 진전이 없었던 소각장 현대화 사업처럼 민감한 사안에서도 시민들이 토론을 통해 입지와 해법을 결정했다. 이 사례는 경기도 공공갈등관리 우수사례 경연대회에서 ‘최우수 혁신 사례’로 선정되기도 했다.”
―또 다른 협치 사례가 있나.
“시민과 전문가, 공무원으로 구성된 ‘워킹그룹’을 통해 공약·현안 사업들에 대한 민관 협치를 추진하고 있다. 워킹그룹은 주요 정책을 담당 부서 단독으로 처리하기 어려운 부분을 보완하기 위해 마련했다. 예를 들면 전문가와 관련 부서 공무원으로 구성된 ‘기업 유치 워킹그룹’을 만들어 운영하는 방식이다. 현재까지 기업 유치 규제 해소 추진 방안 논의와 경제자유구역 추가 지정 공모 등의 회의를 20차례 진행해 바이오 혁신기업인 ㈜바이오간솔루션 등 5곳의 기업을 유치했다. 투자 금액만 무려 5500억 원이다.”
―‘걷고 싶은 생태도시’는 어떻게 만들고 있나.
“의정부는 6개의 도심 하천과 도봉산, 수락산, 사패산 같은 명산으로 둘러싸인 도시다. 시민들이 집 가까이에서 자연을 일상처럼 누릴 수 있는 것이 큰 장점이다. 지난해 7월 전국에서 처음으로 ‘걷고 싶은 도시국’을 만들었다. 실질적으로 걸을 수 있는 인도를 조성하기 위해 노력했고, 청보리 길과 황톳길 등 자연 친화적 산책로도 늘려 나가고 있다. 피톤치드를 마시며 휴식할 수 있는 ‘자일 산림욕장’을 2023년 9월 개장했다. 한때 ‘쓰레기 산’이라고 불렸던 신곡동 일원은 ‘신곡새빛정원’으로 완전히 탈바꿈했다.”
―반환 공여지에 경제자유구역을 추진 중인데….
“의정부시는 미군 반환 공여지를 활용한 경제자유구역 지정도 추진하고 있다. 가능동과 녹양동에 걸쳐 있는 캠프 레드클라우드는 미디어콘텐츠와 인공지능(AI) 중심의 비즈니스 허브로 만들고, 금오동에 있는 캠프 카일은 을지대병원과 가톨릭대 성모병원 등을 연계하는 등 융복합 바이오메디컬 단지로 조성하는 안을 담았다. 경제자유구역 지정을 통해 수도권정비계획법상 중첩 규제를 풀고 지역 산업 기반을 조성해 자족 도시로 도약할 것이다.”
―의정부역세권 개발은 어떻게 진행되나.
“의정부역세권 개발은 단순한 건축이나 환경 정비를 넘어 도시의 심장을 다시 뛰게 하는 대전환 사업이다. 의정부 역전근린공원을 중심으로 랜드마크 시설과 복합환승센터, 입체공원을 연결해 교통·문화·비즈니스가 결합된 ‘콤팩트시티’로 조성할 계획이다. 랜드마크 건물 두 동에는 호텔과 컨벤션센터, 청년임대주택 등 다양한 기능을 집약시키고, 복합환승센터는 지하상가와 수도권광역급행철도(GTX), 버스 환승 체계를 통합해 보행과 교통 동선을 강화한다. 또 입체공원을 조성해 도심 속 녹지 면적을 늘리고, 도쿄 ‘미야시타파크’처럼 도시의 브랜드 가치를 높이는 핵심 공간으로 만들 계획이다. 사업 대상지는 모두 시유지라 속도감 있게 추진할 수 있다.”
