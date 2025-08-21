신상진 성남시장, ‘경기 남부 교통 현안 해결’ 촉구 서한 국토부 장관에 전달

경기남부광역철도 5차 국가철도망 반영
신상진 경기 성남시장이 국토교통부에 경기 남부 교통 현안과 관련한 협조를 요청하는 서한을 보냈다.
용서고속도로 금토 연결로 개설 건의
성남시는 21일 “신 시장이 ‘경기남부광역철도, 제5차 국가철도망 구축계획 반영’과 ‘판교 제2·3 테크노밸리 교통 대책’을 요청하는 서한 2건을 전날 김윤덕 국토부 장관실에 전달했다”라고 밝혔다.
신 시장은 서한에서 “성남·수원·용인·화성은 인구 420만 명이 넘는 거대 생활권으로, IT와 반도체 산업 등 국가 전략산업이 집적된 대한민국 미래 성장의 핵심 도시”라며 “그러나 현재 경부축 교통시설은 포화 상태에 이르러 극심한 정체를 빚고 있으며, 기반 시설 확충에도 한계가 있는 만큼 대규모 수송이 가능한 교통수단의 도입이 절실하다”라고 주장했다.
경기남부광역철도는 서울 종합운동장역을 출발해 ‘수서역~성남 판교~용인 신봉·성복동~수원 광교~화성 봉담’을 연결하는 사업이다. 용인·성남·수원·화성시가 함께 추진하는데 4개 지자체 공동 연구용역에서 비용 대비 편익(BC) 값이 1.2가 나왔다.
신 시장은 판교 제2·3 테크노밸리 교통 문제 해결 방안으로 용인~서울고속도로 금토 요금소 연결로 개설도 요청했다.
