친구들 기절시키고 신체에 이물질…중학생이 ‘엽기 학폭’

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 21일 16시 35분

가해학생, 강제전학 처분

게티이미지뱅크
경기도에서 중학교 1학년 학생이 다수의 동급생을 상대로 폭력, 성추행 등의 학교폭력을 저질러 강제 전학 처분을 받은 것으로 나타났다.

21일 경기도교육청에 따르면 중학교 1학년인 A 군은 올 3월부터 6월까지 교실과 학교 주변에서 동급생 7명을 상대로 폭력, 폭언, 성추행, 갈취 등의 학교폭력을 저지른 것으로 조사됐다.

A 군은 생활체육으로 배운 유도 기술을 써 피해 학생을 기절시키고 신체에 이물질을 넣는 엽기적인 행각을 벌인 것으로 파악됐다. 또한 A 군은 피해 학생들을 상대로 자신에게 존댓말을 쓰도록 강요하고 마트에서 대신 계산을 시킨 것으로 드러났다.

A 군의 학교폭력은 피해 학생 측이 학교에 신고하면서 알려졌다. 신고를 접수한 학교는 출석 정지 등의 조치로 피해 학생들과 분리했다.

이후 학교 측은 방학 중인 지난달 30일 학교폭력대책심의위원회(학폭위)를 열고 A 군에게 전학 처분을 내렸다. 학폭위는 가해자에게 퇴학까지 조치할 수 있지만 의무교육인 초·중학교에선 전학이 사실상 가장 엄한 처분이다. A 군에 대한 전학 조치는 20일 마무리된 것으로 전해졌다.

이 사안은 국회전자청원 국민동의 청원에도 올라왔다. 피해 학생의 가족이라고 밝힌 청원인은 “가해자는 3월 초부터 자기 부모가 학교 운영위원이라 자신에게 함부로 할 수 없다고 말하고 다녔다”며 “가해자 부모의 자격 여부를 재심사바란다”고 했다. 그러면서 “학교는 더 이상 폭력의 공간이 되어서는 안 된다”며 “아이들이 안전한 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 함께 힘을 모아달라”고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
