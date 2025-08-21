친구들 기절시키고 신체에 이물질…중학생이 ‘엽기 학폭’

경기도에서 중학교 1학년 학생이 다수의 동급생을 상대로 폭력, 성추행 등의 학교폭력을 저질러 강제 전학 처분을 받은 것으로 나타났다.
21일 경기도교육청에 따르면 중학교 1학년인 A 군은 올 3월부터 6월까지 교실과 학교 주변에서 동급생 7명을 상대로 폭력, 폭언, 성추행, 갈취 등의 학교폭력을 저지른 것으로 조사됐다.
A 군은 생활체육으로 배운 유도 기술을 써 피해 학생을 기절시키고 신체에 이물질을 넣는 엽기적인 행각을 벌인 것으로 파악됐다. 또한 A 군은 피해 학생들을 상대로 자신에게 존댓말을 쓰도록 강요하고 마트에서 대신 계산을 시킨 것으로 드러났다.
A 군의 학교폭력은 피해 학생 측이 학교에 신고하면서 알려졌다. 신고를 접수한 학교는 출석 정지 등의 조치로 피해 학생들과 분리했다.
이후 학교 측은 방학 중인 지난달 30일 학교폭력대책심의위원회(학폭위)를 열고 A 군에게 전학 처분을 내렸다. 학폭위는 가해자에게 퇴학까지 조치할 수 있지만 의무교육인 초·중학교에선 전학이 사실상 가장 엄한 처분이다. A 군에 대한 전학 조치는 20일 마무리된 것으로 전해졌다.
이 사안은 국회전자청원 국민동의 청원에도 올라왔다. 피해 학생의 가족이라고 밝힌 청원인은 “가해자는 3월 초부터 자기 부모가 학교 운영위원이라 자신에게 함부로 할 수 없다고 말하고 다녔다”며 “가해자 부모의 자격 여부를 재심사바란다”고 했다. 그러면서 “학교는 더 이상 폭력의 공간이 되어서는 안 된다”며 “아이들이 안전한 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 함께 힘을 모아달라”고 했다.
