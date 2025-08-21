[단독]통일교, 대선 전후 권성동-윤한홍 등 ‘윤핵관’에 쪼개기 후원금

[3대 특검 수사]
후원자 대부분 통일교 지역 책임자
동일한 날짜에 같은 금액 반복 후원… 특검, 교단 차원서 후원 의심
일부 교인 “후원금 낸 기억 없어”… 권성동측 “특정 단체와 연계 억지”
김건희 특검(특별검사 민중기)이 2022년 3월 20대 대선 전후로 통일교 교인들이 이른바 ‘윤핵관’(윤석열 핵심 관계자) 등 국민의힘 의원 5명에게 쪼개기 후원으로 법정 최고 한도까지 후원한 사실을 포착했다. 특검은 통일교가 조직적으로 후원금을 전달한 게 아닌지 수사를 확대하고 있다.
● 통일교 지구장 등 7명 명의로 3500만 원 후원
20일 동아일보가 확인한 국회의원 정치후원금 고액후원자 명단에 따르면 2022년 3∼4월 통일교 교인 3명은 당시 윤핵관으로 불렸던 국민의힘 권성동, 윤한홍 의원, 장제원 전 의원에게 각각 법정 최고 한도인 500만 원을 후원했다. 당시 서울시당위원장이었던 박성중 전 의원은 교인 3명으로부터 각각 500만 원씩 총 1500만 원을, 울산시당위원장이던 권명호 전 의원은 교인 1명에게 500만 원을 받았다. 후원자들은 대부분 통일교에서 지구장, 교구장 등 지역 책임자급 직책을 맡았던 인사들로 파악됐다.
특검은 의원들에게 후원금이 전달된 방식이 통상적이지 않다고 의심하고 있다. 후원금이 의원마다 다른 교인들의 명의로 전달됐지만, 공교롭게도 모두 동일한 날짜에 같은 금액이 반복적으로 지급된 것이다. 권성동, 윤한홍 의원과 장제원, 박성중 전 의원에게 후원금을 전달한 교인 6명은 모두 2022년 3월 24, 25, 29, 31일, 4월 4일 등 다섯 차례에 걸쳐 100만 원씩 후원해 각각 총 500만 원을 채운 것으로 나타났다. 권명호 전 의원에게는 교인 1명 명의로 3월 6일 500만 원이 한 번에 전달된 것으로 확인됐다.
이처럼 쪼개기 후원이 이뤄진 점에 비춰 볼 때 특검은 후원금이 교인들의 개인적 판단에 따른 개별적 기부라기보다는 교단 차원의 조직적 후원이 아닌지 들여다보고 있다.
● 일부 통일교인 “후원금 낸 기억 없어”
후원금 명단에 오른 통일교인들은 엇갈린 반응을 보였다. 후원자 명단에 오른 교인 A 씨는 “당시 해당 의원에게 후원금을 낸 기억이 전혀 없다. 명단에 내 이름이 왜 있는지 모른다”고 밝혔다. 반면 교인 B 씨는 “해당 의원과 개인적 인연이 있어 직접 후원한 것이 맞다”고 말했다. 다른 후원자들은 수차례 연락을 시도했으나 닿지 않았다.
특검은 국민의힘 의원들에게 전달된 후원금이 2022년 3월 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)이 지구장들에게 배분한 자금 2억여 원에서 나온 게 아닌지 확인하고 있다. 이 돈을 받은 것으로 특검이 파악한 지구장 2명이 실제로 각각 박성중, 권명호 전 의원에게 후원한 4명 중 2명이었다. 특검은 윤 전 본부장을 조사하면서 “통일교 지구장들에게 전달된 자금이 국민의힘 시도당위원장 등에게 전달됐다”는 취지의 진술도 확보했다.
특검은 최근 통일교 지구장들을 연이어 불러 2억여 원의 출처와 사용처 등을 조사하고 있다. 22일에는 박 전 의원에게 500만 원을 후원한 전 서울·인천 담당 1지구장을 불러 조사할 예정이다. 통일교는 서울 경기 충청 경상 전라 등 지역으로 나눠 관리했으며, 지구장은 각 지역 책임자다. 통일교 측은 교인들이 의원들에게 후원금을 전달한 경위를 묻는 질문에 대해 “수사 중인 사안이라 세부 답변은 어렵다. 교단 차원에서 불법적인 청탁 등을 한 사실이 없다”고 밝혔다.
● 관련 의원들 “후원자 신상·배경 몰라”
권성동 의원 측은 “국회의원 후원회는 후원자의 신상이나 배경을 전혀 알 수 없다”며 “모든 후원금이 선거관리위원회를 통해 투명하게 신고, 공개되는데도 특정 단체와 연계하려는 시도는 억지에 불과하며 대단히 유감”이라고 밝혔다. 윤한홍 의원도 “통일교하고 접촉해 본 적 없다”며 “후원금을 넣는 사람에게 종교까지 물어볼 수 있겠느냐. 과잉 수사”라고 말했다. 권명호 전 의원은 “통일교나 후원자 모두 아는 바 없다”고 했다. 박성중 전 의원은 질의에 답하지 않았다.
통일교는 최근 한학자 총재의 지시에 따라 정모 천무원 부원장과 이모 중앙행정실장 등 핵심 지도부를 전격 교체하는 대규모 인사를 단행하면서 2022년 3∼4월 당시 지구장이었던 인사들에 대한 인사 조처도 함께 진행한 것으로 파악됐다. 교단 내 교회의 전체 책임자인 한국협회장과 천주평화연합 회장 등이 대상에 포함됐다. 전 지구장들이 피의자로 전환될 가능성이 커지자 교인들 사이에서는 “교단이 특검 수사 대응 차원에서 ‘꼬리 자르기’에 나선 것 아니냐”는 말도 나왔다.
