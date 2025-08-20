순천 금속공장서 60대 자영업자 기계에 깔려 숨져

전남 순천의 한 영세 금속공장에서 60대 자영업자가 기계에 깔려 숨졌다.
20일 전남도소방본부에 따르면 이날 오전 8시 42분경 순천시 별량면의 한 금속 구조물 공장에서 강모 씨(62)가 2t 무게의 용접설비 기계에 깔렸다. 강 씨는 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 해당 공장은 강 씨가 사장으로 운영하는 곳으로, 그의 아들(37)과 아들의 친구가 함께 일하는 영세업체로 알려졌다.
경찰은 강 씨가 트럭에 용접설비 기계를 싣기 위해 밑에서 받치던 중 크레인 연결 고리가 끊어지면서 사고를 당한 것으로 보고 있다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
한편 경찰은 최근 경기 의정부시 신곡동 아파트 건설현장에서 발생한 근로자 추락 사망사고와 관련해 20일 DL건설 서울사무소와 하청업체 등을 압수수색했다.
경기북부경찰청 형사기동대는 이날 고용노동부 의정부지청과 함께 DL건설과 하청업체 등 4곳에 대해 업무상과실치사 등 혐의로 강제 수사에 착수했다. 앞서 지난 8일 해당 현장에서는 하청업체 소속 근로자 B 씨(50대)가 약 6층 높이에서 추락해 숨졌다.
소방당국에 따르면 B 씨는 사고 당시 외벽에 설치된 추락 방지용 그물망을 철거하는 작업을 하고 있었다. 해체한 그물망이 건물에 걸리자 이를 내리려던 중 추락한 것으로 전해졌다. 당시 그는 안전모를 착용했지만, 추락 방지용 안전고리가 제대로 걸려 있었는지는 확인되지 않았다.
경찰 관계자는 “원청 등 공사 관계자에 대해 이미 입건이 이뤄진 상태”라며 수사 진행 상황을 전했다.
순천=이형주 기자 peneye09@donga.com
정서영 기자 cero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0