문 닫는 자영업자 점포 철거 비용 지원 대상 확대

부산시, 기존 100개→130개사로
경기 침체 등의 이유로 폐업 위기에 몰린 부산 지역 소상공인을 돕는 정책이 강화된다.
원상복구 등 최대 400만원 지급
부산시는 ‘소상공인 사업정리도우미 지원사업’의 점포 철거 및 원상복구 비용 지원 대상을 기존 100개사에서 130개사로 확대한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 시와 새출발기금㈜이 지난해 4월 체결한 ‘소상공인 지원 강화’ 협약의 후속 조치다. 시는 경기 침체, 인구 유출 등으로 폐업 사례가 늘자 새출발기금이 출연한 1억 원 규모 재정 지원금을 활용해 폐업 절차 전반을 지원하기로 했다. 새출발기금은 소상공인·자영업자 전용 채무조정 프로그램으로 한국자산관리공사가 운영한다.
지원 대상 소상공인은 점포 철거 및 원상복구 비용을 평당 20만 원, 최대 400만 원까지 받을 수 있다. 세무·법률 등 전문 상담을 포함한 사업 정리 컨설팅도 제공된다. 새출발기금과 약정을 체결한 소상공인에 한하고 연체자는 제외된다. 시 소상공인종합지원센터에서 신청할 수 있다.
한편 기금은 지난해 시와 ‘소상공인 행복복지 지원사업’을 통해 지역 소상공인에게 1인당 25만 원 상당의 건강검진 비용을 지원했다. 올해도 소상공인연합회 중소기업중앙회 등 다양한 기관과 협력해 소상공인 및 자영업자의 사회안전망 강화를 위한 지원사업을 추진하고 있다.
강성명 기자 smkang@donga.com
