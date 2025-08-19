본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
뜨거운 여름 햇살 아래 활짝 핀 백일홍
동아일보
입력
2025-08-19 03:00
2025년 8월 19일 03시 00분
박영철 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250818/132206983/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
18일 전남 담양군 고서면 명옥헌 원림을 찾은 관광객들이 활짝 핀 배롱나무 꽃길을 걷고 있다. 국가지정문화재 명승 제58호 명옥헌 원림의 배롱나무는 붉은 꽃이 100일 동안 핀다고 해서 ‘백일홍나무’로 불린다.
#전남 담양군
#고서면
#명옥헌 원림
#국가지정문화재
#명승 제58호
#배롱나무
#백일홍나무
박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“가자 전쟁 끝내라” 이스라엘 100만명 시위… 네타냐후는 거부
DJ 추도식서도 정청래 “내란 척결” 송언석 “정치 보복”… 악수도 안한 여야
골프 치는데 머리 위로 경비행기 ‘우당탕’…기적의 착륙
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0