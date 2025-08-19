동아일보

뜨거운 여름 햇살 아래 활짝 핀 백일홍

  • 동아일보
18일 전남 담양군 고서면 명옥헌 원림을 찾은 관광객들이 활짝 핀 배롱나무 꽃길을 걷고 있다. 국가지정문화재 명승 제58호 명옥헌 원림의 배롱나무는 붉은 꽃이 100일 동안 핀다고 해서 ‘백일홍나무’로 불린다.

#전남 담양군#고서면#명옥헌 원림#국가지정문화재#명승 제58호#배롱나무#백일홍나무
박영철 기자 skyblue@donga.com
