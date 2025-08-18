‘방한’ 빌 게이츠, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 출연 확정

마이크로소프트(MS) 공동 창업자이자 세계적 자선가 빌 게이츠가 약 3년 만에 한국을 방문해 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한다.
18일 tvN은 “빌 게이츠가 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연을 확정했다”며 “이달 중 방송될 예정”이라고 밝혔다.
■ “게이츠 재단 신념과 프로그램 철학 맞아”
CJ ENM 남승용 경영리더는 “‘유 퀴즈’는 모든 삶의 가치를 존중하며, 다양한 사람들의 이야기를 통해 인간 존엄과 서로에 대한 이해를 전하는 프로그램이다. 이는 ‘게이츠 재단’의 ‘모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지닌다(Every life has equal value)’는 신념과 일맥상통하다는 부분에서 공감을 나눴다”고 설명했다.
그러면서 “기술로 세상을 연결하고 기부로 세상을 변화시키고 있는 인물인 빌 게이츠를 ‘유 퀴즈’에 모실 수 있게 되어 영광이다”고 덧붙였다.
■ 자선가에서 예능 출연까지…방한 행보 주목
빌 게이츠는 마이크로소프트 공동 창업자로 PC 시대를 연 디지털 혁명의 주역이다. 현재는 게이츠 재단을 통해 글로벌 보건, 교육, 기후 변화, 빈곤 퇴치 등 인류 공동 과제 해결에 전념하고 있다.
최근 그는 2045년까지 개인 재산의 99%와 게이츠 재단 자금을 합쳐 약 2000억달러(약 280조 원)를 사회에 환원하겠다고 발표해 전 세계를 놀라게 했다.
이번 방한은 한국 기업과의 협력 확대를 위한 행보로, 국내 예능 출연까지 예정돼 있어 그의 일정에 전 세계 이목이 쏠리고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0