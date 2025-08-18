동아일보

“59년간 고마웠어요” 서소문 고가 철거 시작

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 18일 03시 00분

17일 서울 중구 서소문 고가차도 앞에 철거 공사를 알리는 안내문이 세워져 있다. 1966년에 지어진 이 고가차도는 붕괴 위험이 큰 ‘안전등급 D’ 판정을 받아 이날부터 단계적으로 차로를 줄이며 철거 작업에 들어갔다.

#서소문 고가차도#붕괴 위험#안전등급
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
