‘낮 최고 35도’ 전국 다시 폭염 속으로…서울 9일만에 폭염특보

비구름대가 물러가고 전국이 다시 고기압권에 접어들며 낮 기온 35도를 오르내리는 본격적인 무더위가 찾아왔다. 15일 오전 11시 서울과 대전 등 중부지방 대부분에 폭염주의보가 발령됐다.
서울에 폭염주의보가 발령된 것은 6일 오전 4시 폭염주의보가 해제된 이후 9일 만이다. 제주와 남부지방에 더해 중부지방에도 폭염특보가 내려지면서 전국 육상 기상특보 구역 183곳 중 88%(161곳)에 폭염특보가 발효됐다. 폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 내려진다. 35도 이상의 체감온도가 예상될 때는 폭염경보가 발효된다.
기상청은 16일 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 30~35도로 예보했다. 남쪽에서 북태평양 고기압이 세력을 확장하며 전국적인 폭염이 다시 시작됐다. 대구, 전남 순천, 경북 구미 등 남부지방을 중심으로 35도까지 오르고 서울 31도, 대전 32도, 부산 33도 등이 예상된다. 기상청은 “당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오를 전망”이라고 밝혔다.
16일 새벽부터 오전 사이 인천 및 경기 북부와 강원 중북부 내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있을 전망이다. 17일엔 오전부터 오후 사이 인천 및 경기 북부와 강원 중북부내륙 및 산지에 5~20mm의 비가 내리는 곳이 있을 것으로 보인다.
