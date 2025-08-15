‘김건희 집사’ 김예성, 구속 기로…이르면 이날 오후 결정

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 집사로 알려진 김예성 씨가 15일 영장실질심사를 받기 위해 법원에 출석했다.
김 씨는 이날 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 출석하면서 ‘혐의를 인정하느냐’ 등 취재진의 물음에 답을 하지 않고 법정으로 향했다.
김 씨는 김 여사의 모친인 최은순 씨의 잔고증명서를 대신 위조해준 혐의로 2021년 12월 징역 6개월 집행유예 2년을 선고받는 등 김 여사 일가와 가까운 사이로 알려져 있다.
김건희 특검은 카카오모빌리티, HS효성 등이 대내외 리스크를 해소하기 위해 김 씨와 연관된 IMS모빌리티에 보험성 투자를 했다는 의혹을 수사 중이다.
또한 특검은 김 씨가 IMS모빌리티 지분을 팔아 차명회사 의혹이 불거진 이노베스트코리아라는 회사를 통해 자금을 빼돌린 게 아닌지 의심하고 있다.
특검은 특정경제범죄가중처벌법(횡령) 위반 등 혐의로 김 씨에 대해 구속영장을 청구했다.
김 씨의 구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 것으로 보인다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0