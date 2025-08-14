출근길 ‘물폭탄’…수도권 시간당 최대 70㎜

14일 중부지방에 매우 강한 비가 내릴 것으로 보인다.
이날 오전 4시 기준 인천과 경기 북부, 강원 북부 내륙을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내렸다.
서울을 포함한 그 밖의 수도권과 강원 내륙, 충남 북부도 시간당 10~30㎜의 강한 비가 왔다.
전날 오전 0시부터 이날 오전 4시까지 누적 강수량은 파주 298.3㎜, 옹진 덕적북리 272.1㎜, 인천 영종도 268.0㎜, 동두천 하봉암 266.0㎜ 김포 253.0㎜, 철원 161.1㎜, 화천 광덕산 160.0㎜, 서울 138.7㎜ 등이다.
서해상에서 발달한 동서로 길고 남북으로 좁은 띠 형태의 강한 비구름대가 계속 유입되면서 이날 아침까지 수도권은 시간당 30∼70㎜의 비가 쏟아지겠다.
오전에도 수도권, 강원 내륙, 강원 북부 산지, 충남 북부에 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리겠다. 오후부터는 비가 일부 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 수도권 50∼150㎜(많은 곳 180㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30∼80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 충남 북부, 충북 중·북부 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 대전·세종·충남·충북 남부 5∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜다.
기상청은 “출근길 교통안전과 산산태, 제방 붕괴, 시설물과 차량 침수 등 안전 사고에 유의하기 바란다”고 했다.
현재 서울에서는 청계천과 안양천 등 시내 29개 하천과 둔치 추자장 4곳 출입이 통제되고 있다. 도로 통제는 6시40분 기준으로 모두 해제됐다.
서울시는 전날 호우 대응 수위 2단계를 발령하고 공무원 7143명이 상황 근무를 하고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0