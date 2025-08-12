동아일보

내일 전국에 비…수도권 시간당 최대 50mm 폭우

  입력 2025년 8월 12일 13시 31분

전국 곳곳에 호우 특보가 내려진 서울에 6일 오후 서울 경복궁에서 외국인 관광객들이 비를 피하고 있다. 기상청은 비구름이 오늘 전국으로 확산하고 밤에는 남부 지방에 비를 뿌릴 것으로 예보했다. 2025.8.6/뉴스1
전국이 제주도 부근 해상에서 북상하는 정체전선의 영향을 받으며 13일 곳곳에 비가 내릴 전망이다. 이날 밤 대부분 지역의 비가 그치겠지만 중부지방은 14일까지 비가 이어진다.

기상청에 따르면 13일 호남과 영남에 5~ 40mm, 제주에 5~20mm의 비가 예보됐다. 남해안을 중심으로는 60mm 이상 내리는 곳이 있을 전망이다.

14일까지 강수가 이어지는 수도권에는 50~100mm가 예보된 가운데 경기북부와 서해5도 등은 150mm가 내릴 가능성이 있다. 기상청은 “13일 오후부터 14일 오전까지 수도권을 중심으로 시간당 30~50mm, 강원내륙 및 산지와 충남 북부를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내릴 것으로 보인다”며 “범람 등 안전사고에 유의해야 한다”고 밝혔다.

강원 내륙 및 산지 30~80mm, 강원 동해안 5~20mm, 충남북부 및 충북중북부 30~80mm, 충남중남부 및 충북남부 10~60mm 등이 예보됐다. 이날 오후 남부내륙에는 5~40mm의 소나기가 내리는 곳이 있을 전망이다.

당분간 평년과 비슷한 기온을 이어간다. 13일 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 27~33도로 예보됐다.
전채은 기자 chan2@donga.com
