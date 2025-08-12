내일 전국에 비…수도권 시간당 최대 50mm 폭우

전국이 제주도 부근 해상에서 북상하는 정체전선의 영향을 받으며 13일 곳곳에 비가 내릴 전망이다. 이날 밤 대부분 지역의 비가 그치겠지만 중부지방은 14일까지 비가 이어진다.
기상청에 따르면 13일 호남과 영남에 5~ 40mm, 제주에 5~20mm의 비가 예보됐다. 남해안을 중심으로는 60mm 이상 내리는 곳이 있을 전망이다.
14일까지 강수가 이어지는 수도권에는 50~100mm가 예보된 가운데 경기북부와 서해5도 등은 150mm가 내릴 가능성이 있다. 기상청은 “13일 오후부터 14일 오전까지 수도권을 중심으로 시간당 30~50mm, 강원내륙 및 산지와 충남 북부를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내릴 것으로 보인다”며 “범람 등 안전사고에 유의해야 한다”고 밝혔다.
강원 내륙 및 산지 30~80mm, 강원 동해안 5~20mm, 충남북부 및 충북중북부 30~80mm, 충남중남부 및 충북남부 10~60mm 등이 예보됐다. 이날 오후 남부내륙에는 5~40mm의 소나기가 내리는 곳이 있을 전망이다.
당분간 평년과 비슷한 기온을 이어간다. 13일 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 27~33도로 예보됐다.
댓글 0