김건희 집사 오후 귀국…특검, 공항서 체포뒤 사무실 데려가 조사

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 12일 11시 59분

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.08.12 사진공동취재단
‘김건희 집사’로 알려진 김예성 씨가 12일 베트남에서 귀국한다. 김건희 특검(특별검사 민중기)은 이날 김 씨가 귀국하는 대로 공항에서 체포할 예정이다.

특검은 이날 언론 공지를 통해 “(김 씨가 탑승한) 항공기가 착륙하면 보딩 브릿지에서 체포해 일반인과 동일한 게이트를 이용해 특검 사무실로 인치할 예정”이라고 밝혔다. 이후 특검은 김 씨의 유치 장소를 서울 남대문경찰서라고 밝혔다.

김 씨는 이날 오전 베트남 현지에서 출발해 오후 인천공항으로 귀국할 예정이다. 앞서 특검은 김 씨가 올 4월 베트남으로 출국한 뒤 출석 요구에 응하지 않자 여권 무효화 절차에 착수한 뒤 인터폴과 공조해 적색수배를 내렸다.

김 씨는 특검이 수사 중인 ‘집사 게이트’의 핵심 인물이다. 특검은 카카오모빌리티, HS효성 등 기업들이 각종 형사 사건과 오너 관련 문제 등 사법 리스크를 무마하기 위해 김 씨가 지분을 보유하고 있던 렌터카 플랫폼 업체 IMS모빌리티에 184억 원의 ‘보험성 투자’를 한 것으로 보고 있다.

특검은 김 씨가 IMS모빌리티 지분을 팔아 차명회사 의혹이 불거진 이노베스트코리아라는 회사를 통해 자금을 빼돌렸다고 의심하고 있다. 특검은 해당 금액이 김건희 여사 측으로 흘러들어간 게 아닌지 확인한다는 방침이다.

#김건희특검#김건희집사#김예성씨
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
