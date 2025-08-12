[단독]“김건희 요청으로 5000만원대 바쉐론 시계 사 직접 전달”

[3대 특검 수사]
尹대통령실 로봇개 사업가, 특검 진술
“2022년 9월 金여사측 돈 받아 구매
매장서 ‘영부인이 사는 거다’ 밝혀”
김건희 특검(특별검사 민중기)이 “김건희 여사 요청으로 5000만 원대 명품 시계를 구입해 직접 김 여사에게 전달했다”는 진술을 확보한 것으로 11일 확인됐다.
특검은 8일 시계를 구입한 사업가 서모 씨를 불러 조사하면서 “김 여사 측으로부터 자금을 전달받아 2022년 9월 서울 잠실에 있는 한 백화점의 바쉐론 콘스탄틴 매장에서 여성용 명품 시계를 직접 샀다”며 “당시 ‘VIP 할인’을 받고 3500만 원대에 구입해 서울 서초구 아크로비스타에서 김 여사를 만나 직접 전달했다”는 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 당시 서 씨는 시계를 구매하며 바쉐론 콘스탄틴 매장 관계자에게 ‘이건 영부인이 사는 거다’라는 취지로 말한 것으로 파악됐다. 특검은 서 씨 진술의 진위를 확인하고 있다.
특검은 서 씨가 김 여사에게 시계를 전달한 배경에 ‘로봇 경호개 납품’ 사업 등 정부 사업 수주 목적이 있었을 가능성을 조사하고 있다. 서 씨의 회사는 2017년 11월 설립돼 전동휠체어와 구조용 드론 등을 판매해 왔다. 2022년 5월에는 미국의 한 로봇개 회사와 총판 계약을 맺었고, 같은 해 2022년 9월 대통령실과 3개월간 1800만 원 상당의 수의계약을 맺었다. 이는 시계가 전달된 시점과 맞물린다. 특검은 또 서 씨가 김 여사에게 선물을 제공하며 자사 고급 휠체어를 김 여사 일가가 운영하는 요양병원에 납품하려 했는지도 살피고 있다. 이에 대해 서 씨는 “윤석열 정부에서 특혜를 받은 적은 없었다”고 주장했다.
서 씨는 김 여사와 친분이 두터워 윤석열 전 대통령의 아크로비스타 자택에 자주 드나든 것으로 알려졌다. 서 씨는 2021년 7월 대선 과정에서 당시 윤석열 국민의힘 후보에게 법정 최고 한도액인 1000만 원의 정치 후원금을 전달하기도 했다. 이에 대해 서 씨는 “김 여사의 요청을 받고 후원금을 전달했다”는 입장이다. 서 씨는 “윤석열 전 대통령에게 이탈리아 명품 브랜드 넥타이를 선물한 적도 있다”고 말했다. 서 씨는 30만∼35만 원에 이르는 넥타이를 여러 개 선물했지만 윤 전 대통령이 검찰총장직을 사퇴한 이후에만 전달했다고 주장한 것으로 알려졌다.
김 여사 측은 서 씨에게 시계를 전달받은 것이 맞는지 등을 묻는 질의에 “현재 김 여사의 영장실질심사를 앞두고 있어서 별도의 사실관계에 관해서 확인해 주기 어렵다”고 밝혔다.
앞서 특검은 김 여사 오빠인 김진우 씨 장모 자택을 압수수색하면서 해당 시계 상자와 정품 보증서를 확보했다. 당시 장모 집에서는 현금 1억 원과 이우환 화백의 그림 등이 함께 발견됐다.
