교제폭력, 스토킹범죄로 처벌한다…피해자가 원치 않아도 가해자 처벌 가능

경찰, ‘교제폭력 대응 종합 매뉴얼’ 배포
교제살인 피해자, 2.7일에 1명꼴로 발생하지만
폭행, 상해 등 반의사불벌죄 적용되는 경우 다수
사각지대였던 피해자 신속 분리·보호 가능해져
최근 잇따른 ‘교제 살인’ 비극을 막기 위해 경찰이 연인 간 폭력에도 스토킹처벌법을 적극 적용하기로 했다. 이 법을 적용하면 피해자가 원치 않아도 가해자를 처벌할 수 있어, 그간 사각지대였던 피해자를 신속히 분리·보호할 수 있다. 경찰청은 이런 내용을 담은 ‘교제폭력 대응 종합 매뉴얼’을 전국에 배포했다고 10일 밝혔다.
● “교제폭력, 이제 스토킹범죄로”… 사각지대 없앤다
그동안 교제폭력은 형사사법정보시스템(KICS)상 별도 범죄 분류조차 없어 통계조차 집계되지 않았다. 폭행·상해 등 반의사불벌죄가 적용되는 경우가 많아 피해자가 “계속 교제 중”이라거나 “처벌 원치 않는다”고 하면 경찰이 적극적으로 개입하기 어려웠다. 여성인권단체 분석에 따르면, 알려진 사건만 기준으로 2.7일에 1명꼴로 교제살인 피해자가 발생했다.
경찰이 매뉴얼에서 제시한 사례는 이렇다. 연인 사이인 A 씨와 B 씨는 폭행·말다툼으로 112 신고가 10차례 이상 접수됐지만, 피해자 B씨가 “평소엔 괜찮다. 계속 사귀고 있어 처벌은 원치 않는다”고 진술하자 가해자 격리가 이뤄지지 않았다.
앞으로는 이런 경우에도 스토킹처벌법을 적용한다. 이 법의 반의사불벌 조항은 2023년 개정으로 폐지돼 피해자 의사와 무관하게 처벌 가능하다. 경찰은 폭행이 발생해 112 신고로 이어졌다면 ‘상대방 의사에 반한 접근’으로 판단, 주거지 100m·전기통신 접근금지 등 긴급응급조치를 직권 발령해 즉시 분리할 수 있다.
지난해 경남 거제시에서는 10대 여성이 20대 남성을 11차례나 폭력과 협박 등으로 신고했지만, “계속 교제 중”이라는 이유로 적극적인 분리 조치가 이뤄지지 않았다. 결국 여성은 같은해 4월 살해됐고, 사건 발생 후에야 반복 신고의 심각성이 조명됐다. 새 기준이라면 이런 사건에선 초기에 스토킹범죄로 분류돼 격리 조치가 가능해질 것으로 보인다.
경찰은 처벌불원 진술이나 교제 지속 여부를 ‘사후 사정’으로 보기로 했다. 반복 신고 자체가 불안감과 위험 신호로 간주돼 조기 개입 근거가 된다는 설명이다.
● 언쟁도 ‘교제폭력’ 위험 신호로 파악
경찰은 스토킹처벌법 외에도 교제폭력에 자주 동반되는 범죄를 적극 입건하기로 했다. △상습폭행 △휴대전화 무단 열람(정보통신망법 위반) △위험물 협박(특수협박) 등은 피해자 의사와 무관하게 처벌할 수 있다.
또한 매뉴얼은 물리적 폭력이 없는 언쟁·상담 등 비교적 가벼운 신고도 ‘교제폭력’ 코드로 관리하도록 했다. 겉보기엔 경미한 사건도 누적하면 위험 신호로 파악해 재범을 막겠다는 취지다.
경찰은 매뉴얼을 현장에 즉시 적용하는 동시에 입법 보완에도 나선다. 스토킹범죄 발생 시 법원의 잠정조치(100m 이내·전기통신 접근금지, 구금 등)를 검사를 거치지 않고 직접 청구할 수 있도록 법 개정을 추진 중이다. 지난달 26일 경기 의정부시에서 발생한 스토킹 살인 사건의 경우, 50대 여성이 전 직장 동료를 3차례 스토킹으로 신고했지만 잠정조치 신청이 검찰에서 기각돼 끝내 참극으로 이어졌다. 현재 긴급응급조치는 직권 발령이 가능하지만, 잠정조치는 검찰을 거쳐야 한다. 경찰은 이번 법 개정이 시행되면, 이 같은 공백을 줄이고 위험 상황에서 즉시 구속·격리로 이어질 수 있을 것으로 보고 있다.
한편, 조은경 동국대 교수 연구에 따르면 지난해 9월~10월 서울·경기북부·인천·대구 경찰청 관할에서 접수된 스토킹·가정폭력·교제폭력 등 관계성 범죄 가해자 5537명 중 남성이 73.2%였다. 연령대는 40대가 22.5%로 가장 많았고, 교제폭력만 보면 20대가 36.4%로 최다였다.
