30대 父, 게임 캐릭터 때문에 아들 폭행…아내엔 흉기 협박

춘천지법 형사2단독 김택성 부장판사는 18일 특수협박, 아동복지법 위반, 재물손괴 등의 혐의로 기소된 A 씨(30대)에게 징역 2년을 선고하고, 40시간의 아동학대 치료 프로그램 이수를 명령했다.상황을 목격한 아내 C 씨(34)가 경찰에 신고하려 하자 A 씨는 C 씨의 휴대전화를 빼앗아 두 차례 바닥에 던지고, 발로 밟고, 양손으로 구부려 기기를 파손했다.이어 흉기를 들고 C 씨를 향해 “인간 같지 않은 것들이랑은 못 살아”라고 소리치며 협박했다.

2020년 8월, A 씨는 사촌 동서가 자신에게 욕을 했다고 오해해 “너 오늘 죽었어”라고 말하며 자신의 승용차에서 흉기로 위협했다가 재판에 넘겨진 바 있다.재판부는 판결문에서 “피고인의 죄책이 무겁고, 누범기간 중 발생한 범행이라는 점에서 상응하는 처벌이 불가피하다”고 밝혔다.다만 “피해자들이 피고인의 처벌을 원하지 않는 점, 피고인의 건강 상태가 좋지 않은 점, 부양할 가족이 있는 점 등을 종합적으로 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.