개교 80주년 앞두고 국제화 비전 선포… 글로벌 연구·교육 중심 대학 도약 위한 전환점 마련

부산대의 미래 글로벌 비전과 국제 교류 노력을 알린 국제화 비전 선포식. 부산대 제공

‘부산대 국제화 비전 선포식’ 행사는 내년 개교 80주년을 앞두고 부산대의 글로벌 위상을 제고하고 국제적 연구, 교육 중심 대학으로 도약하기 위한 중요한 전환점을 마련하는 차원에서 열렸다.이날 행사에는 최재원 부산대 총장을 비롯해 박형준 부산광역시장과 김석준 부산광역시교육감, 배상훈 국립부경대학교 총장, 박수자 부산교육대학교 총장, 레베카 김(Rebekah Kim) 하버드대 교목 겸 SOH(The Seed of Hope Foundation) 대표 등 국내외 주요 인사들이 참석했다. 이들은 부산대의 미래 글로벌 비전과 교류 노력에 축하와 기대를 보냈다.최 총장은 개회사에서 “부산대는 세계와 함께 호흡하며 미래를 준비해야 하는 중대한 전환점에서 AI와 XR을 기반으로 한 교육 혁신, 지역 주도형 연구 생태계 조성, 그리고 사회적 책임을 실현하는 지역 혁신을 통해 글로벌 중심 대학으로 도약한다는 비전을 추진하고 있다”고 밝혔다. 이어 “이러한 3대 혁신 전략은 부산대가 국제적인 연구·교육 중심 대학으로 자리매김하는데 핵심적인 추진 동력으로 작용할 것이다. 글로벌 혁신 대학으로 나아가기 위한 밑거름이 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.이날 국제화 비전 선포식에 이어 4개의 세션으로 개최된 ‘국제 아카데믹 포럼’ 역시 큰 관심을 모았다. 특히 Meta, 구글, 하버드대, 펜실베니아대, 보스턴대, 조지타운대 등 미국 주요대학 및 글로벌 기업 출신의 전문가들이 직접 세계적 연구 흐름에 대한 발제와 토론에 참여했다. 생성형 AI, 과학과 AI의 융합, 빅데이터와 헬스케어, 정밀의학과 암 치료 등 분야의 최신 학문 동향에 대해 심도 있는 논의가 펼쳐졌다. 이어 ▲ Generative AI: 생성형 인공지능의 기술 발전과 사회적 영향 ▲AI for Science: 과학 연구에 있어 인공지능의 혁신적 활용 ▲Big Data in Health: 헬스케어와 공공보건 분야에서의 빅데이터 분석 ▲Personalized Medicine for Cancer: 정밀의학을 통한 암 치료의 진화 등에 관해서 학문 간 융합과 공동연구로의 확장 가능성 등을 모색했다.

4일 ‘국제교류의 밤’ 행사에선 외국인 학생 및 글로벌 기업 연구자들이 부산대 학생들과 각각 그룹을 형성해 부산 사직야구장을 찾아 프로야구 경기를 관람했다. 한국 문화를 체험하고 우정을 나누는 학생 중심의 국제 교류 행사로 진행됐다.