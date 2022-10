父 살해공모한 母子…유족 “피해자, 죽기전 ‘아내 무섭다’ 호소”

게티이미지뱅크



대전에서 어머니와 중학생 아들이 공모해 40대 가장을 살해한 혐의로 구속된 가운데, 피해자의 유족이 그간 알려진 범행 경위에 대해 반박하며 억울함을 호소했다.해당 사건의 유족이라고 밝힌 A 씨는 지난 17일 한 온라인 커뮤니티를 통해 “‘부부싸움 도중 엄마를 지키기 위해 아들이 아버지를 살해했다’는 것은 살인자의 진술이며, 피해자와 관련된 가정폭력 신고는 단 한 건도 없었다”고 밝혔다.이어 피해자에 대해 “얼마나 선한 인물이었는지 주변 인물들의 진술을 통해 알리고 싶지만, 참고인 조사까지 시간이 걸릴 것 같다”며 “시간이 지나 (진실이) 밝혀질 때까지 관심을 가져달라”고 부탁했다.A 씨는 피해자가 160㎝에 50㎏의 왜소한 체구임을 밝히며 “가해자인 아들 B 군은 피해자인 아버지보다 덩치가 훨씬 크다”고 설명했다. 그는 또 피해자의 부인 C 씨가 7월 초 피해자의 어머니를 찾아와 ‘B 군이 종손이라고 생각하면 모든 재산을 B 군에게 증여해 달라’고 요구했다며 “이는 피해자가 죽더라도 모든 재산이 B 군에게 갈 수 있기 때문”이라고 주장했다.A 씨에 따르면 사건이 일어나기 며칠 전, 피해자는 부인 C 씨의 언니(처형)에게 전화를 걸어 “부인이 무섭다. 나갔다 올 때마다 폭력적으로 변해서 무섭다”고 말했다고 한다.또 다른 날, 피해자는 가족들에게 전화를 걸어 “교통사고가 나서 한쪽 눈이 실명돼 일을 할 수가 없다. 빌린 돈은 천천히 갚겠다”고 했다. 하지만 이는 사실이 아니었고, 모자가 화학약품을 이용해 피해자의 눈을 찔러 살해를 시도하다 실명된 것이라고 A 씨는 말했다. 피해자는 부인 C 씨에게 집을 나가지 않으면 고소하겠다고 했고, 다음날 살해됐다.A 씨는 또 피해자가 지난봄에 새 보험을 들었고, 사망 전까지 9개의 보험에 가입돼 있었다고 전했다. 이어 경찰 조사에서 드러난 것처럼 부인 C 씨가 앞서 부동액이나 농약 등을 사용해 수차례 살해를 시도한 사실도 언급했다.A 씨는 “피해자는 자신의 가족을 지키기 위해 거짓말을 했지만, 결과는 죽음이었다”며 “피해자를 있지도 않은 전과를 만들어 가정폭력범으로 만들지 말아 달라”고 호소했다.앞서 대전 중부경찰서는 40대 가장을 살해한 혐의(존속살해)로 B 군과 C 씨를 17일 구속했다. 이들 모자는 지난 8일 오후 8시경 집에서 흉기로 40대 가장을 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.애초 경찰은 지난 12일 ‘부부싸움을 말리다 우발적으로 범행했다’고 진술한 A 군에 대해서만 구속영장을 신청했으나, 법원은 ‘만 15세 소년인데다 증거 인멸 및 도주 우려가 적다’며 기각했다.추가 조사 과정에서 A 군으로부터 어머니와 함께 범행을 공모했다는 진술을 확보한 경찰은 17일 모자에 대해 모두 구속영장을 신청했고, 법원은 ‘도주 우려가 있다’며 영장을 발부했다.김소영 동아닷컴 기자 sykim41@donga.com